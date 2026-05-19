Dirigentes de Vietnam rinden homenaje al Presidente Ho Chi Minh en aniversario de su natalicio



Hanoi (VNA) - Una delegación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), de la Presidencia del Estado, de la Asamblea Nacional y del Gobierno rindió hoy homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su mausoleo en esta capital, con motivo del 136º aniversario del natalicio del líder revolucionario (19 de mayo).



A la solemne ceremonia asistieron los miembros del Buró Político: el secretario general del Partido Comunista y presidente del país, To Lam; el primer ministro, Le Minh Hưng; el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man; y el miembro permanente del Secretariado del Comité Central del PCV, Tran Cam Tu,



Asimismo, participaron los exdirigentes del Partido y el Estado, así como representantes de ministerios, departamentos y organizaciones de masas a nivel central.



La comitiva oficial portó una ofrenda floral con la inscripción: “Eterna gratitud al gran Presidente Ho Chi Minh”.



Con el mismo motivo, una delegación del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, encabezada por la miembro del Buró Político y presidenta de la organización, Bui Thi Minh Hoai, presentó respetos ante el prócer de la independencia nacional en su mausoleo.



Delegación del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam rinde homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su mausoleo. (Foto: VNA)



Ante la memoria del Presidente Ho Chi Minh, los dirigentes expresaron su profunda gratitud hacia el fundador y educador del Partido, reconociendo sus inmensas contribuciones a la causa revolucionaria. Ratificaron que, bajo cualquier circunstancia, el Partido Comunista de Vietnam mantiene firme el objetivo de la independencia nacional asociada al socialismo, aplicando de manera creativa el marxismo-leninismo y el legado de Ho Chi Minh para elevar su capacidad de liderazgo y guiar con éxito la renovación integral.



En la nueva etapa revolucionaria, las instancias partidistas, los gobiernos locales y las organizaciones sociopolíticas ejecutan activamente la Directiva número 05 del Buró Político sobre el seguimiento del pensamiento y la moral de Ho Chi Minh. Estos esfuerzos buscan contribuir a la implementación exitosa de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido para conducir al país hacia una nueva era de desarrollo socioeconómico.



Posteriormente, los dirigentes nacionales rindieron tributo a los Héroes y Mártires, ubicado en la calle adyacente de Bac Son, para depositar ofrendas florales e inciensos en memoria de los combatientes caídos por la independencia de la Patria. En una solemne atmósfera, los delegados conmemoraron a los hijos destacados de la nación que sacrificaron sus vidas en las batallas por la liberación nacional, la soberanía territorial y la felicidad del pueblo.



Durante la misma mañana, delegaciones de la Comisión Militar Central y el Ministerio de Defensa; de la Comisión Central de la Seguridad Pública y el Ministerio de Seguridad Pública; así como de las autoridades de Hanoi, acudieron a los dos sitios sagrados para rendir sus respectivos tributos florales./.

