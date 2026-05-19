Política

Exposición destaca espíritu de la democracia y la responsabilidad cívica en Hue

Hue presenta una exposición sobre Ho Chi Minh y la historia electoral de Vietnam con más de 200 documentos y fotografías históricas.

Visitantes en la exposición. (Fuente: VNA)
Visitantes en la exposición. (Fuente: VNA)

Hue, Vietnam (VNA) - Una exposición titulada “Día de Fiesta Nacional – Boletas de confianza y responsabilidad” se inauguró hoy en el Museo Ho Chi Minh de la ciudad central vietnamita de Hue, con motivo del 136.º aniversario del nacimiento del presidente Ho Chi Minh (19 de mayo).

Organizada por el Departamento municipal de Cultura y Deportes, la muestra presenta más de 200 fotografías, documentos y objetos divididos en tres temas: el Presidente Ho Chi Minh y la Asamblea Nacional de la República Democrática de Vietnam; la ideología de Ho Chi Minh sobre el fomento del ejercicio de los derechos y responsabilidades de los ciudadanos en la elección de diputados a la Asamblea Nacional y a los Consejos Populares en todos los niveles; y Hue durante el “Día de Fiesta Nacional”.

La exposición reconstruye la historia revolucionaria de la Asamblea Nacional de Vietnam como el máximo órgano representativo del pueblo y destaca el papel del Presidente Ho Chi Minh en la fundación y construcción de la República Democrática de Vietnam, un Estado “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

También refleja la participación activa y el sentido de responsabilidad de los habitantes de Hue en las elecciones generales y en la elección de diputados a la Asamblea Nacional y a los Consejos Populares locales a lo largo de distintos períodos históricos, desde la primera elección nacional del 6 de enero de 1946, en los primeros días de la revolución, hasta el proceso de renovación e integración internacional del país.

Dinh Thi Hoai Trai, directora del Museo Ho Chi Minh en Hue, señaló que la exposición no solo ofrece evidencias históricas, sino también recuerdos vívidos de una tierra rica en tradiciones revolucionarias y estrechamente vinculada al desarrollo de la nación.

La muestra estará abierta de forma gratuita a residentes y turistas hasta el 30 de agosto./.

VNA
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