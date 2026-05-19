Plaza en Francia mantiene viva la memoria del Presidente Ho Chi Minh

París (VNA) - La Plaza Ho Chi Minh, situada en la comuna de Persan, en el departamento de Val-d’Oise, región de Île-de-France, a unos 40 kilómetros al norte de París, se considera un “pequeño puente” que contribuye a que los habitantes locales comprendan mejor a Vietnam y a una figura histórica cuyo nombre sigue siendo recordado y respetado en el país europeo.



En una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias con motivo del 136 aniversario del nacimiento del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo de 1890-2026), Martine Panitier, residente de Persan, afirmó que la plaza no solo constituye un espacio emblemático de la ciudad, sino también un símbolo de recuerdo y gratitud hacia aquellas personas que han dejado una huella en la historia.



En su opinión, la ciudadanía debería prestar mayor atención a la historia de los lugares donde vive, así como al significado de los nombres de calles y plazas que forman parte de su vida cotidiana.



Subrayó además la importancia de honrar la memoria de quienes han contribuido a la comunidad y a la historia, señalando que ello permite a las nuevas generaciones comprender mejor el pasado. Asimismo, destacó que Vietnam es un país con una rica identidad cultural y una población amable.



Por su parte, Tran Thu Dung, escritora e investigadora cultural francesa de origen vietnamita, señaló que Francia cuenta con una larga tradición de nombrar sus calles, donde cada denominación encierra recuerdos y transmite un mensaje histórico.



Indicó que el Presidente Ho Chi Minh es una de las pocas figuras vietnamitas cuyo nombre está presente en calles y plazas de Francia, con un total de ocho espacios públicos: cinco en la Francia continental y tres en territorios de ultramar.



El hecho de que su nombre siga presente en el espacio público francés tras tantas décadas no solo refleja la relevancia histórica de Vietnam en el siglo XX, sino también el respeto de parte de la sociedad francesa hacia los valores de independencia nacional y el anhelo de paz que él representó, destacó Thu Dung, quien también preside el Club de Amantes del Mar y las Islas de Vietnam en Francia.



Añadió que la designación de calles y plazas en honor al Presidente Ho Chi Minh no solo reconoce a un líder, sino que también lo vincula a todo un periodo histórico de luchas de liberación nacional a nivel mundial.



Recordó que Vietnam fue uno de los primeros países en liberarse del colonialismo, y que la figura del “Tío Ho” ha estado históricamente asociada al anticolonialismo, a los movimientos contra la guerra y a las aspiraciones de paz de numerosos pueblos.



En este sentido, la preservación de espacios como la Plaza Ho Chi Minh en Persan no solo cumple una función conmemorativa, sino que también contribuye a mantener viva la memoria histórica, los cambios globales y el valor de la paz en la sociedad contemporánea.



El lugar evoca, además, el largo viaje del joven Nguyen Ai Quoc a Francia en 1911 en busca de un camino para salvar a su país, y refleja un periodo en el que la imagen de Vietnam se convirtió en símbolo del movimiento de liberación nacional para amplios sectores de la sociedad francesa./.

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