Filipinas advierte de graves cortes de energía por calor intenso y fallas en red eléctrica

Manila (VNA)- Filipinas advirtió el jueves de cortes de energía de hasta siete horas en sus redes eléctricas, debido al intenso calor y las fallas en las centrales eléctricas, lo que provocó las primeras alertas consecutivas de escasez grave en dos años.



La Corporación Nacional de la Red Eléctrica de Filipinas (NGCP) emitió una alerta roja advirtiendo de posibles cortes de energía de hasta siete horas en 32 áreas de la red de Visayas, en el centro de Filipinas, y cortes de una hora en nueve áreas de Luzón, incluida la capital, Manila.



Una alerta roja representa el nivel más alto de sobrecarga en la red eléctrica, lo que significa que el suministro ya no puede satisfacer la demanda. La alerta roja del miércoles para Luzón, provocada por la falla de dos importantes líneas de transmisión de alta tensión, se extendió por segundo día consecutivo el jueves.



La capacidad de generación eléctrica disponible era un 3% inferior a la demanda máxima en Luzón y un 6,9% inferior en Visayas, según NGCP, que añadió que 27 centrales eléctricas se habían visto obligadas a cerrar temporalmente debido a las interrupciones del suministro desde principios de este mes.



Mientras, el Departamento de Energía de Filipinas (DOE) ordenó a las compañías eléctricas que resolvieran rápidamente los problemas de las centrales e instó a los grandes consumidores a que se esforzaran por limitar su consumo.



También anima a las industrias y oficinas gubernamentales a implementar medidas de eficiencia energética, especialmente durante las horas pico.



El DOE y la Comisión Reguladora de Energía ordenaron conjuntamente a NGCP que presentara un informe sobre las interrupciones en la red.



"El público merece una explicación completa y transparente de los incidentes que provocaron estas alertas en la red", declaró la secretaria de Energía, Sharon Garin.



NGCP afirmó que esperaba contar con suficiente energía disponible el viernes en sus tres redes principales./.

VNA