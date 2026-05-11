Internacional

ASEAN busca elevar el comercio intrarregional al 30% para 2030

La ASEAN reafirma su compromiso de fortalecer el comercio entre sus miembros, impulsando acuerdos de libre comercio y coordinación regional frente a desafíos globales.

El ministro de Relaciones Exteriores de Malasia, Mohamad Hasan (Fuente: straitstimes.com)
El ministro de Relaciones Exteriores de Malasia, Mohamad Hasan (Fuente: straitstimes.com)

Kuala Lumpur (VNA) – La ASEAN reafirmó su compromiso de fortalecer el comercio intrarregional, con el objetivo de elevar el intercambio comercial dentro del bloque hasta al menos el 30% para 2030, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Malasia, Mohamad Hasan.

El canciller señaló que el comercio intrabloque todavía no alcanza el 25%, por lo que consideró necesario que los países miembros actúen de manera más coordinada y cohesionada para hacer frente a los efectos de los conflictos globales, incluidos los impactos sobre el comercio, la economía y la seguridad regional, especialmente en el contexto de las tensiones en Oriente Medio.

Según Mohamad, la ASEAN debe dar prioridad al fortalecimiento de los acuerdos de libre comercio (ALC) y a la facilitación del movimiento de mercancías entre los Estados miembros para impulsar el comercio regional.

Añadió que, de ser posible, el comercio entre los países del bloque debería realizarse sin aranceles, declaró a la prensa el 8 de mayo.

El ministro también subrayó que el conflicto en Oriente Medio deja importantes lecciones para la ASEAN, al evidenciar que la cooperación y el entendimiento entre los Estados miembros son fundamentales para afrontar los desafíos tanto regionales como globales.

En relación con la Reunión Conjunta de Ministros de Asuntos Exteriores y de Economía de la ASEAN, celebrada el 7 de mayo, Mohamad explicó que esta iniciativa fue impulsada durante la presidencia malasia con el propósito de reforzar la coordinación entre los pilares político, de seguridad y económico del bloque.

Indicó además que, aunque anteriormente la ASEAN centraba gran parte de sus esfuerzos en asuntos políticos y de seguridad, actualmente la prioridad se orienta hacia el fortalecimiento económico y la promoción de una cooperación regional más amplia e integral.

La reunión conjunta entre los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía tuvo como objetivo garantizar que las decisiones adoptadas estén coordinadas en todos los pilares de la ASEAN, incluidos los ámbitos económico, social y cultural, concluyó./.

VNA
#ASEAN #comercio intrarregional #acuerdos de libre comercio #cooperación regional
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

Vietnam asume la presidencia del Comité de la ASEAN en Copenhague (Foto: VNA)

Vietnam asume la presidencia del Comité de la ASEAN en Copenhague

En una ceremonia cargada de simbolismo diplomático, la embajadora Nguyen Le Thanh recibió el mandato de manos de Tailandia, marcando el inicio de una gestión que busca capitalizar el nuevo estatus de Dinamarca como Socio de Diálogo Sectorial de la ASEAN y la reciente integración de Timor-Leste.

El primer ministro de Malasia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. (Foto: malaymail)

Malasia mantiene una diplomacia económica equilibrada para proteger el interés nacional

Su estrategia, definida como una "diplomacia económica equilibrada", busca proteger la soberanía nacional y la seguridad energética, garantizando que el país siga siendo un puerto seguro para la inversión extranjera directa (IED) en sectores críticos como los semiconductores y la Inteligencia Artificial.
Malasia, Anwar Ibrahim, diplomacia económica, centralidad de la ASEAN, seguridad energética,

Un auxiliar médico (vestido con pantalones y zapatos negros) traslada a un paciente en una camilla por el pasillo, una zona pública, del departamento de urgencias y traumatología del Hospital Raja Permaisuri Bainun, en Ipoh, Perak (Fuente: codeblue.galencentre.org)

Malasia aborda la escasez de médicos

El Gobierno de Malasia establece un grupo de trabajo para enfrentar la escasez de médicos y especialistas, con medidas de incentivos y retención de talento.