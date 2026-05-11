ASEAN busca elevar el comercio intrarregional al 30% para 2030

Kuala Lumpur (VNA) – La ASEAN reafirmó su compromiso de fortalecer el comercio intrarregional, con el objetivo de elevar el intercambio comercial dentro del bloque hasta al menos el 30% para 2030, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Malasia, Mohamad Hasan.



El canciller señaló que el comercio intrabloque todavía no alcanza el 25%, por lo que consideró necesario que los países miembros actúen de manera más coordinada y cohesionada para hacer frente a los efectos de los conflictos globales, incluidos los impactos sobre el comercio, la economía y la seguridad regional, especialmente en el contexto de las tensiones en Oriente Medio.



Según Mohamad, la ASEAN debe dar prioridad al fortalecimiento de los acuerdos de libre comercio (ALC) y a la facilitación del movimiento de mercancías entre los Estados miembros para impulsar el comercio regional.



Añadió que, de ser posible, el comercio entre los países del bloque debería realizarse sin aranceles, declaró a la prensa el 8 de mayo.



El ministro también subrayó que el conflicto en Oriente Medio deja importantes lecciones para la ASEAN, al evidenciar que la cooperación y el entendimiento entre los Estados miembros son fundamentales para afrontar los desafíos tanto regionales como globales.



En relación con la Reunión Conjunta de Ministros de Asuntos Exteriores y de Economía de la ASEAN, celebrada el 7 de mayo, Mohamad explicó que esta iniciativa fue impulsada durante la presidencia malasia con el propósito de reforzar la coordinación entre los pilares político, de seguridad y económico del bloque.



Indicó además que, aunque anteriormente la ASEAN centraba gran parte de sus esfuerzos en asuntos políticos y de seguridad, actualmente la prioridad se orienta hacia el fortalecimiento económico y la promoción de una cooperación regional más amplia e integral.



La reunión conjunta entre los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía tuvo como objetivo garantizar que las decisiones adoptadas estén coordinadas en todos los pilares de la ASEAN, incluidos los ámbitos económico, social y cultural, concluyó./.

VNA