Conflicto en Medio Oriente impulsa el aumento de las reservas manufactureras en Malasia

Kuala Lumpur (VNA)- El sector manufacturero de Malasia registró en abril su mejor desempeño en cuatro años, pero los economistas advierten que este repunte se debió principalmente al acopio preventivo de existencias en medio del conflicto en Medio Oriente.



Según el último informe de S&P Global sobre el Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector manufacturero de Malasia, el PMI ajustado estacionalmente subió bruscamente a 51,6 en abril, desde 50,7 en marzo. Esto marcó el segundo mes consecutivo por encima del umbral neutral de 50,0; lo que indica una mejora general en las condiciones operativas. El crecimiento de la producción fue el más rápido desde diciembre de 2021.



Sin embargo, S&P Global señaló que el repunte no se debió exclusivamente a la demanda. En cambio, los fabricantes y sus clientes han estado acumulando activamente "existencias de seguridad", comprando grandes volúmenes para protegerse contra posibles escaseces y aumentos de precios vinculados a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.



El aumento de las reservas ha tenido un costo tanto para las empresas como para los consumidores. La inflación de los costos de los insumos alcanzó su nivel más alto en 45 meses debido al fuerte aumento de los precios de la energía y las materias primas. Los fabricantes trasladaron estos mayores costos a los clientes, lo que impulsó los precios de venta a un máximo histórico en la historia de la encuesta.



El conflicto también ha afectado gravemente la logística global, con plazos de entrega de los proveedores que se alargaron hasta alcanzar su peor nivel en casi cuatro años. Si bien la demanda interna se fortaleció gracias al aumento de las compras de los clientes locales, la demanda externa se debilitó. Los nuevos pedidos de exportación disminuyeron por segundo mes consecutivo, lo que refleja la escasa demanda de los compradores extranjeros en medio de la incertidumbre geopolítica.



Para hacer frente al fuerte aumento de la demanda de producción, los fabricantes malasios intensificaron las contrataciones, registrando el ritmo de creación de empleo más alto desde principios de año. A pesar del aumento de personal, los pedidos pendientes continuaron aumentando ligeramente debido a la persistente escasez de materiales.



Aunque la producción y el empleo se expandieron, la confianza empresarial se mantuvo frágil. El optimismo de los fabricantes cayó a su nivel más bajo en ocho meses, lastrado por la imprevisibilidad de la crisis en Medio Oriente.



Maryam Baluch, economista de S&P Global Market Intelligence, afirmó que los datos más recientes muestran claramente el impacto del conflicto en las fábricas locales. El acopio de existencias ha impulsado significativamente la producción, en parte para acumular inventarios de productos terminados. Las empresas también reportaron un comportamiento similar entre sus clientes, lo que resultó en un repunte de los nuevos pedidos en abril.



Añadió que el desempeño del sector en los próximos meses dependerá en parte de la evolución de la situación en Medio Oriente, pero los datos más recientes destacan las medidas que los fabricantes están tomando para mitigar el impacto de la crisis./.

VNA