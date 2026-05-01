ASEAN y China refuerzan la cooperación en gestión de desastres

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Yakarta (VNA) - La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y China han puesto en marcha un proyecto conjunto de gestión de desastres con el objetivo de reforzar la coordinación regional en la prevención y mitigación de catástrofes.

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La ceremonia de lanzamiento se celebró el 30 de abril en la sede de la Secretaría de la ASEAN en Yakarta. Al acto asistieron el secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn; el embajador de China ante la ASEAN, Wang Qing; funcionarios del Comité de Gestión de Desastres de la ASEAN; y representantes permanentes de los Estados miembros del bloque.

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En su intervención, Kao Kim Hourn señaló que la iniciativa marca un “nuevo capítulo” en la asociación ASEAN-China, sustentado en una cooperación concreta en materia de gestión de desastres. Destacó además que ambas partes han consolidado en los últimos años una relación dinámica y sólida.

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Por su parte, el embajador Wang Qing subrayó los estrechos vínculos entre China y los países de la ASEAN, y afirmó que la cooperación práctica en diversos ámbitos ha generado beneficios tangibles para sus pueblos. Añadió que China ha brindado en repetidas ocasiones asistencia de emergencia a países de la ASEAN afectados por desastres naturales, reflejando el espíritu de solidaridad entre naciones vecinas.

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El proyecto de gestión de desastres ASEAN-China está diseñado para mejorar la coordinación regional en la prevención y mitigación de desastres mediante el fortalecimiento de capacidades, el apoyo tecnológico y de equipamiento para la gestión y evaluación de emergencias, el intercambio de experiencias en alerta temprana y respuesta, así como la promoción de la conectividad tecnológica, la complementariedad de recursos y el aprendizaje mutuo.

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La iniciativa se implementa en el contexto del quinto aniversario de la Asociación Estratégica Integral ASEAN-China en 2026./.

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