Filipinas espera contribuciones sustanciales de Vietnam al desarrollo de la ASEAN

​Hanoi (VNA) - El embajador de Filipinas en Vietnam, Francisco Noel R. Fernandez III, expresó su confianza en que el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, aporte puntos de vista e iniciativas que contribuyan a que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) mantenga su crecimiento y afronte los desafíos derivados de los conflictos regionales y globales.

​En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), con motivo de la participación del jefe del Gobierno vietnamita en la 48ª Cumbre de la ASEAN -prevista para los días 7 y 8 de mayo en la ciudad filipina de Cebú-, el diplomático destacó que el evento se celebrará bajo el lema “Navegar juntos hacia un futuro común”.

​Se espera que la cita apruebe el denominado “Protocolo de Cebú”, destinado a enmendar la Carta de la ASEAN. Asimismo, marcará un hito al contar, por primera vez, con la participación de 11 jefes de Estado o de Gobierno, tras la adhesión de Timor-Leste como miembro de pleno derecho.

​Según el embajador, Filipinas propondrá la creación de un centro marítimo de la ASEAN, con el objetivo de reforzar el papel del mar como vínculo entre los países de la región. Además, impulsará iniciativas en materia migratoria, incluida la elaboración de directrices comunes para garantizar la repatriación y reintegración efectiva de los trabajadores migrantes.

​Fernandez subrayó que una de las principales fortalezas de la ASEAN reside en la diversidad de sus Estados miembros, lo que favorece el intercambio de experiencias y el aprendizaje mutuo. En el contexto de los desafíos emergentes de 2026, especialmente los vinculados a conflictos regionales, estos asuntos serán abordados al más alto nivel.

​En el ámbito del derecho internacional, la ASEAN continúa promoviendo el multilateralismo, el respeto al Estado de derecho y la cooperación. En este sentido, Filipinas espera que Vietnam contribuya activamente a los debates, particularmente ante los cambios políticos y económicos tanto dentro como fuera de la región.

​La organización mantiene, además, el principio de centralidad en la gestión de los asuntos regionales e internacionales, junto con la no injerencia en los asuntos internos. Mecanismos como el Foro Regional de la ASEAN (ARF) y las reuniones de ministros de Defensa (ADMM y ADMM+) continúan desempeñando un papel clave en el fomento del diálogo.

Actualmente, la ASEAN se sustenta en tres pilares: la Comunidad Política-Seguridad, la Comunidad Económica y la Comunidad Sociocultural. Filipinas indicó que las discusiones del evento estarán orientadas a reforzar estos ejes y a garantizar la continuidad entre las distintas presidencias.

​El embajador concluyó que la ASEAN sigue siendo un actor clave en la región, contribuyendo a la paz, la estabilidad y el crecimiento económico, y expresó su expectativa de que Vietnam realice aportes significativos que fortalezcan el papel del bloque en un contexto regional y global en constante transformación./.​