Vietnam reafirma compromiso con construcción de Comunidad de ASEAN

Hanoi (VNA) – La participación del primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, en la 48.ª Cumbre de la ASEAN y sus citas conexas, celebradas del 7 al 8 de mayo en Cebú, Filipinas, transmite un mensaje claro del compromiso de Vietnam con el proceso de construcción de la comunidad regional, a través de un espíritu proactivo, responsable y de contribuciones sustanciales al trabajo común del bloque.



Así lo afirmó ante la prensa el viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores Dang Hoang Giang, quien subrayó que la participación del jefe de Gobierno reviste especial importancia al tratarse de su primer viaje al extranjero y su primera asistencia a una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) desde que asumió el cargo.



Su presencia subraya la política exterior coherente de Vietnam, basada en la independencia, la autodeterminación, la resiliencia, la paz, la amistad, la cooperación y el desarrollo, así como en la diversificación y multilateralización de las relaciones exteriores, en consonancia con el espíritu del XIV Congreso Nacional del Partido. Asimismo, reafirma a la ASEAN como una prioridad estratégica fundamental en la política exterior del país.



El objetivo principal de Vietnam es colaborar estrechamente con los demás Estados miembros de la ASEAN para mantener la paz y la estabilidad, preservar la solidaridad y la centralidad de la agrupación, y fortalecer la capacidad del bloque para responder a los desafíos emergentes, creando así condiciones favorables para el desarrollo sostenible en toda la región y en cada país integrante, e impulsando las relaciones bilaterales de Vietnam con las demás naciones.



Sobre esta base, Vietnam se centrará en varias prioridades clave, apuntó, detallando que coordinará estrechamente con otros países de la ASEAN para implementar eficazmente las prioridades de la Presidencia 2026 y la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045, con miras a construir una comunidad regional resiliente, dinámica, innovadora y centrada en las personas.



Al mismo tiempo, trabajará con la ASEAN para promover un entorno pacífico, seguro y estable, defender el derecho internacional y el multilateralismo, mejorar la conectividad dentro del bloque y ampliar y profundizar las relaciones con sus socios para reforzar el papel central de la Asociación en la arquitectura regional.



Vietnam también tiene la intención de contribuir activamente a los puntos clave de la agenda, en particular a las cuestiones urgentes relacionadas con la seguridad energética, la seguridad alimentaria y la protección ciudadana. El país ha preparado proactivamente propuestas prácticas para mejorar la respuesta de la ASEAN a los desafíos externos cada vez más complejos, declaró Hoang Giang.



Según el viceministro, en el marco de la cumbre, el primer ministro Minh Hung sostendrá reuniones bilaterales con otros líderes de la ASEAN para fortalecer la amistad, aumentar la confianza política y promover una cooperación sustantiva y efectiva. Estos serán también sus primeros encuentros presenciales con líderes regionales en su nuevo cargo.



Respecto a la importancia de la 48.ª Cumbre de la ASEAN, el funcionario remarcó que la reunión, bajo el lema «Navegando juntos nuestro futuro», marca la primera cumbre anual del año 2026, durante la Presidencia de Filipinas en la ASEAN. Reviste especial relevancia, ya que la agrupación entra oficialmente en una nueva fase de desarrollo tras una década de consolidación de la comunidad regional, desde 2015 hasta 2025.



El año 2026 representa la fase inicial de la implementación de la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045 y sus planes estratégicos en los pilares político-seguridad, económico, sociocultural y de conectividad. Se espera que estos marcos sirvan como guía fundamental para construir una agrupación unida y resiliente que continúe desempeñando su papel central en el fomento de la cooperación regional y la resolución de los desafíos comunes.



La cumbre se celebra en medio de la evolución compleja e impredecible de la situación regional y mundial, particularmente las tensiones actuales en Oriente Medio, lo que obliga a la ASEAN a afrontar crecientes presiones para mantener la estabilidad, sostener el crecimiento y alcanzar sus objetivos de desarrollo a largo plazo. Según Hoang Giang, los desafíos relacionados con la competencia estratégica, las interrupciones en la cadena de suministro, la seguridad energética, la seguridad alimentaria y el creciente proteccionismo están afectando la estabilidad regional y la vida de las personas.



En este contexto, la 48.ª Cumbre de la ASEAN brindará a los líderes de los 11 Estados miembros la oportunidad de entablar debates exhaustivos sobre cuestiones regionales e internacionales, alinear sus orientaciones estratégicas y adoptar decisiones clave para fortalecer la solidaridad, mejorar la resiliencia y reafirmar el valor estratégico de la ASEAN.



Se prevé que se centre en tres prioridades principales: fortalecer la solidaridad, la resiliencia y la capacidad de respuesta de la ASEAN en áreas críticas como la seguridad energética, la seguridad alimentaria, la estabilidad de las cadenas de suministro y la protección ciudadana en situaciones de emergencia; impulsar la implementación efectiva de las prioridades estratégicas de la ASEAN, en particular la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045 y la agenda de la Presidencia de Filipinas; y promover aún más la voz común y la centralidad del bloque mediante la adhesión al derecho internacional, el apoyo al multilateralismo y una mayor colaboración con sus socios, contribuyendo así a la paz, la estabilidad y el desarrollo, así como a la posición y el papel de la organización en la región y en el mundo.



El vicecanciller expresó su confianza en que, con una preparación exhaustiva y una agenda sustantiva, la asistencia del primer ministro Minh Hung a la cumbre proyectará aún más la imagen de Vietnam como un miembro proactivo, sincero, responsable y constructivo de la ASEAN, dispuesto a contribuir a la paz, la estabilidad y el desarrollo de la región, elevando así la posición internacional del país y fortaleciendo sus relaciones con los demás Estados miembros./.

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