Máximo dirigente vietnamita parte hacia la India para una visita de Estado

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, partió hoy de Hanoi para realizar visita de Estado a la India del 5 al 7 de mayo de 2026.



Le acompañan en esta visita los miembros del Buró Político: Nguyen Duy Ngoc, secretario del Comité Central y jefe de su Comisión de Organización; Nguyen Thanh Nghi, secretario del Comité Central y jefe de la Comisión de Políticas y Estrategias; el general Phan Van Giang, viceprimer ministro y titular de Defensa; el general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública; Le Hoai Trung, ministro de Relaciones Exteriores; y Tran Luu Quang, secretario del Comité del Partido en Ciudad Ho Chi Minh.



También se encuentran los miembros del Comité Central del Partido: Nguyen Hai Ninh, subjefe de la Oficina del Comité Central; Nguyen Doan Anh, vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN); Le Khanh Hai, subjefe de la Oficina de la AN; Ngo Van Tuan, ministro de Finanzas; Vu Hai Quan, ministro de Ciencia y Tecnología; Dao Hong Lan, ministra de Salud; y Le Manh Hung, ministro de Industria y Comercio, entre otros funcionarios. /.





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