Dirigente partidista de Vietnam dialoga con votantes en la ciudad de Da Nang

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Da Nang, Vietnam (VNA) El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, se reunió hoy con votantes de seis barrios de la ciudad de Da Nang, incluidos Hai Chau, An Khe, Thanh Khe, Son Tra, An Hai y Hoa Cuong.

Cam Tu valoró las sinceras opiniones expresadas por los votantes e informó que las autoridades y dirigentes municipales continuarán analizando exhaustivamente los problemas de su competencia para resolverlos los antes posible.

​El Comité Central ha determinado que, en los próximos tiempos, resulta necesario institucionalizar con urgencia las principales directrices del Partido en leyes, mecanismos y políticas específicas, especialmente en los ámbitos de la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital y el perfeccionamiento del modelo de gobierno local de dos niveles, comunicó.

La Asamblea Nacional y el Gobierno seguirán revisando, modificando y complementando las leyes pertinentes, impulsando la descentralización y la delegación de poder junto con la inspección y la supervisión, y creando las condiciones para que las localidades promuevan la creatividad, señaló.

Para ciudades con un papel fundamental como Da Nang, el Comité Central seguirá enfocado en perfeccionar los mecanismos especiales de acuerdo con el espíritu de la Resolución del Buró Político sobre la construcción y el desarrollo de la urbe hasta 2030 y con visión hacia 2045, detalló.

El votante Ngo Nhat Anh del barrio de Thanh Khe hace una pregunta en la reunión. (Foto: VNA)

En respuesta a las consultas de los votantes del barrio de Son Tra sobre las futuras soluciones para un control más eficaz, especialmente en la gestión de tierras, la inversión pública, los bienes públicos y el personal, Cam Tu afirmó que, tras perfeccionar el aparato de liderazgo estatal en el primer pleno del PCV, se trabaja en la construcción de un sistema de gobernanza nacional moderno, ágil, eficaz y eficiente.

Puntualizó que se están aplicando rigurosamente las normas del Partido y las leyes del Estado sobre la estructura organizativa, vinculándolas claramente a la responsabilidad individual. Asimismo, se está impulsando una mayor descentralización y delegación de poder a las localidades, pero esto debe ir acompañado de un control del poder que garantice la unidad en la gestión y el buen funcionamiento, explicó.

​Asimismo, se seguirán aplicando estrictamente las normas del Partido sobre el control del poder en el trabajo de personal, al tiempo que se implementarán eficazmente la Ley de Prevención y Lucha contra la Corrupción, la Ley de Tierras, la Ley de Inversión Pública y la Ley de Gestión y Uso de los Bienes Públicos, remarcó.

Al compartir los objetivos de desarrollo socioeconómico para el próximo período, el dirigente declaró que, en el contexto de una economía mundial volátil, el Comité Central dirige sus esfuerzos a mantener la estabilidad macroeconómica, mejorar el entorno de inversión y negocios, apoyar a las empresas en la recuperación de la producción, promover el desembolso de la inversión pública, crear empleos, aumentar los ingresos y velar por el bienestar social de la población.

Está muy interesado en convertir a Da Nang en un importante centro de servicios turísticos, logística, innovación y alta tecnología en el Centro y la Altiplanicie Occidental, agregó.

En el próximo período, el lineamiento del Partido consiste en seguir racionalizando la estructura organizativa, garantizando al mismo tiempo la estabilidad y la sincorinización, evitando grandes trastornos y sin afectar a los servicios prestados a los ciudadanos y a las empresas, dijo.

Se centrará en invertir en infraestructura digital, ejecutando el Decreto Gubernamental 06, sincronizando las bases de datos nacionales sobre población, tierras, funcionarios, empleados y ámbitos relacionados; y fortaleciendo la interconexión de datos para reducir el papeleo, el tiempo de procesamiento y los costos para los ciudadanos y las empresas, añadió.

Al enfatizar que la reforma de los procedimientos administrativos seguirá siendo una tarea fundamental, instó a Da Nang a ser una ciudad pionera en esta materia.

El funcionario también respondió preguntas de votantes sobre soluciones para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la transformación digital, el progreso del sector privado, la salud, la educación y la energía.

Reiteró la determinación del Comité Central de urgir a las localidades a realizar chequeos médicos periódicos para las personas y la construcción de internados multinivel (primaria y secundaria) en 248 comunas fronterizas, que es una política importante destinada a garantizar que los niños de minorías étnicas puedan estudiar en instalaciones de calidad./.

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