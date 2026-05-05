Vietnam exige a China respetar su soberanía sobre archipiélago de Hoang Sa

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Hanoi (VNA)- Vietnam exige a China respetar su soberanía sobre el archipiélago de Hoang Sa (Paracel), de conformidad con el derecho internacional, así como sus derechos soberanos y jurisdicción sobre las zonas marítimas establecidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS).

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Así lo declaró hoy la vocera de la Cancillería vietnamita, Pham Thu Hang, al responder a la pregunta de la prensa sobre la reacción de Hanoi ante la reciente imposición por parte de China de una veda de pesca del 1 de mayo al 16 de agosto en varias zonas del Mar del Este.

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Señaló que la postura de su país respecto a la veda de pesca es coherente y ha sido ratificada claramente durante años.

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Vietnam demanda a China que respete el derecho de nuestros pescadores a operar legalmente en las aguas de Vietnam y en las aguas fuera de la jurisdicción nacional de acuerdo con el derecho internacional, en particular la UNCLOS 1982, enfatizó.

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También insta a China a evitar acciones que agraven la situación y a contribuir al mantenimiento de la paz, la estabilidad y el orden marítimo basado en normas en el Mar del Este, subrayó./.

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