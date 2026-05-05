Política

Vietnam exige a China respetar su soberanía sobre archipiélago de Hoang Sa

Vietnam exige a China respetar su soberanía sobre el archipiélago de Hoang Sa (Paracel), de conformidad con el derecho internacional, así como sus derechos soberanos y jurisdicción sobre las zonas marítimas establecidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS).

Vietnam exige a China respetar su soberanía sobre archipiélago de Hoang Sa

Hanoi (VNA)- Vietnam exige a China respetar su soberanía sobre el archipiélago de Hoang Sa (Paracel), de conformidad con el derecho internacional, así como sus derechos soberanos y jurisdicción sobre las zonas marítimas establecidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS).

Así lo declaró hoy la vocera de la Cancillería vietnamita, Pham Thu Hang, al responder a la pregunta de la prensa sobre la reacción de Hanoi ante la reciente imposición por parte de China de una veda de pesca del 1 de mayo al 16 de agosto en varias zonas del Mar del Este.

Señaló que la postura de su país respecto a la veda de pesca es coherente y ha sido ratificada claramente durante años.

Vietnam demanda a China que respete el derecho de nuestros pescadores a operar legalmente en las aguas de Vietnam y en las aguas fuera de la jurisdicción nacional de acuerdo con el derecho internacional, en particular la UNCLOS 1982, enfatizó.

También insta a China a evitar acciones que agraven la situación y a contribuir al mantenimiento de la paz, la estabilidad y el orden marítimo basado en normas en el Mar del Este, subrayó./.

VNA
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