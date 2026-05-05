Experto: construcción de un centro financiero internacional es paso estratégico de Vietnam

Camberra (VNA)- En un contexto de reconfiguración de los flujos de capital globales y de creciente competencia entre los centros financieros, la iniciativa de Vietnam de desarrollar un Centro Financiero Internacional (IFC) en Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang no solo responde a una aspiración, sino que constituye una exigencia estratégica para integrarse más profundamente en los mercados financieros mundiales.



Al conceder una entrevista a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el secretario general de la Asociación de Empresarios de Vietnam en Australia, Do Gia Thang, afirmó que este proyecto no es meramente económico, sino un hito clave en la reforma institucional del país, orientado a ayudar a Vietnam a escapar de la “trampa de los ingresos medios” y transitar de un modelo basado en la manufactura hacia la gestión de flujos de capital, el desarrollo de servicios financieros y la generación de mayor valor añadido.



La Resolución 222/2025/QH15, emitida por la Asamblea Nacional, con mecanismos específicos en materia fiscal, de inversión, divisas y residencia, ha establecido una base jurídica competitiva, posicionando al IFC como un “laboratorio institucional” para ensayar y expandir nuevas políticas.



Según Gia Thang, en un contexto en el que el orden financiero global está siendo reconfigurado por la inteligencia artificial (IA), la tecnología blockchain (cadena de bloques) y las finanzas verdes, si no participa de manera proactiva, Vietnam corre el riesgo de quedar relegado a los niveles más bajos de la cadena de valor.



En la actualidad, mantenerse al margen ya no es una opción, dijo, y afirmó que Vietnam debe asumir un papel activo en el diseño de las reglas del juego, de lo contrario quedará limitado a un rol de subcontratación y provisión de mano de obra de bajo costo.



Destacó las ventajas de Vietnam, como una red de 17 acuerdos de libre comercio de nueva generación, que abre oportunidades para la financiación del comercio, seguro, logísticas y los servicios relacionados con las cadenas de suministro globales.



Además, el modelo de “un centro – dos destinos”, donde Ciudad Ho Chi Minh actúa como motor financiero y Da Nang se enfoca en la innovación y el fintech. Este complemento permite a Vietnam no “copiar” un centro financiero existente, sino construir una estructura adecuada a sus propias particularidades de desarrollo, opinó.



El experto también se refirió al establecimiento de un ecosistema integrado que conecta puertos marítimos, aviación y servicios financieros a lo largo del eje Thu Thiem – Long Thanh – Cai Mep, optimizando los flujos de capital, mercancías y talento.



No obstante, señaló, el mayor desafío no radica en la infraestructura física, sino en la “infraestructura blanda” de la confianza.



El sistema jurídico debe seguir perfeccionándose conforme a estándares internacionales; la escasez de recursos humanos altamente cualificados persiste; y la coordinación entre las instituciones requiere mejoras para garantizar la agilidad en la toma de decisiones en la competencia por atraer inversores, apuntó.



Para impulsar un desarrollo sostenible del IFC, recomendó que Vietnam debe centrarse en tres pilares: establecer mecanismos de prueba (sandbox) para nuevos modelos financieros; perfeccionar las instituciones de protección al inversor y de resolución de disputas conforme a estándares internacionales; y priorizar el desarrollo del capital humano, atrayendo expertos y talento tanto nacional como internacional.



Si logra aprovechar eficazmente esta “ventana de oportunidad”, confió en que Vietnam podrá reforzar su posición en el mapa financiero global, pasando de un papel centrado en la manufactura a uno más activo en el diseño de las reglas del juego en ámbitos financieros vinculados al transporte marítimo, la aviación y el comercio internacional./.

VNA