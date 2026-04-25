Máximo dirigente vietnamita propone convertir a Da Nang en un gran polo de crecimiento nacional

Da Nang (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, instó a la ciudad central de Da Nang a consolidarse como uno de los principales polos de crecimiento del país, durante una reunión de trabajo celebrada hoy con el Buró Ejecutivo del Comité partidista local.

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En el encuentro, centrado en la implementación de la Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido y las tareas políticas prioritarias, las autoridades locales informaron de avances sostenidos en la ejecución de las directrices centrales, con enfoques innovadores que han permitido trasladar las políticas a la práctica de manera efectiva.

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Según el informe, la ciudad ha mantenido un desempeño económico sólido tras la reorganización administrativa. En 2025, el crecimiento del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) alcanzó el 9,18 %, superando el objetivo asignado por el Gobierno, mientras que en el primer trimestre de 2026 se situó en el 8,45 %, posicionándose entre las principales urbes del país. Paralelamente, sectores como turismo, comercio, exportaciones e inversión registraron una recuperación sostenida, en tanto que la seguridad, la defensa y el bienestar social permanecieron garantizados. El modelo de gobierno local de dos niveles funciona de forma estable.

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En sus intervenciones, To Lam valoró los resultados alcanzados, destacando que, pese a asumir múltiples tareas complejas, Da Nang ha mantenido la estabilidad y un ritmo de crecimiento positivo.

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No obstante, advirtió que el contexto futuro será más exigente, con el objetivo de lograr un crecimiento de dos dígitos en medio de un entorno económico internacional incierto. En este sentido, instó a la ciudad a renovar su modelo de desarrollo hacia uno más moderno, basado en la innovación, la transformación digital y la sostenibilidad, fortaleciendo al mismo tiempo sus capacidades internas en infraestructura, energía y cadenas de suministro.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

​​El dirigente subrayó la necesidad de continuar fortaleciendo el Partido y el sistema político, mejorar la capacidad de liderazgo y la eficacia en la ejecución, así como garantizar la disciplina, la transparencia y la lucha contra la corrupción. También pidió perfeccionar el modelo de gobierno local, optimizar la asignación de recursos y elevar la calidad del personal, especialmente a nivel de base, promoviendo la atracción y protección de talentos.

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​Asimismo, destacó la importancia de renovar la planificación urbana y del desarrollo, con una visión integrada, moderna y de largo plazo, evitando la fragmentación y asegurando una utilización eficiente del suelo. La planificación, señaló, debe posicionar a Da Nang como una ciudad costera moderna, innovadora y competitiva en la región.

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​El líder instó a acelerar el crecimiento económico, pero con un enfoque sostenible y de calidad. La meta de superar el 11% en 2026 requiere identificar claramente los motores de crecimiento, mejorar la eficiencia de la inversión pública y fortalecer el entorno empresarial, promoviendo el papel del sector privado.

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Igualmente, subrayó la prioridad de desarrollar infraestructuras estratégicas, digitales y de innovación, incluyendo proyectos clave como el puerto de Lien Chieu, el aeropuerto de Chu Lai vinculado a centros logísticos, redes ferroviarias y espacios de innovación y alta tecnología.

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Al mismo tiempo, insistió en garantizar un desarrollo equilibrado entre economía, cultura, sociedad y medio ambiente, con políticas de bienestar social, reducción de la pobreza y mejora de la calidad de vida, especialmente en zonas vulnerables. También destacó la necesidad de preservar el entorno y los valores culturales, avanzando hacia una ciudad verde y resiliente al cambio climático.

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Dada su posición estratégica, enfatizó que todo desarrollo debe ir acompañado de la garantía de defensa, seguridad y estabilidad social, reforzando la cohesión nacional y la confianza de la población.

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​Finalmente, pidió a los organismos competentes atender con prontitud las propuestas de la ciudad, al tiempo que instó a Da Nang a mantener un espíritu proactivo, autosuficiente e innovador. Concluyó reafirmando que, con su tradición y dinamismo, la ciudad tiene condiciones para convertirse en un importante polo de crecimiento del país y en una urbe costera moderna, inteligente y altamente competitiva en la región./.​