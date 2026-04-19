Turismo

Da Nang atrae visitantes con vibrante programación de festivales de playa y eventos culturales

La ciudad de Da Nang inaugura su temporada turística 2026 con festivales culturales, playas y eventos para atraer visitantes nacionales e internacionales.

La playa de Da Nang atrae a un gran número de visitantes (Foto: VNA)
La playa de Da Nang atrae a un gran número de visitantes (Foto: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA) - La ciudad costera vietnamita de Da Nang ha puesto en marcha una amplia programación de actividades culturales y turísticas para inaugurar oficialmente su temporada de verano, apostando por un ambiente dinámico y diverso basado en la preservación y promoción de los valores tradicionales.

Desde mediados de abril, la ciudad ha desarrollando una serie de programas culturales y artísticos en distintos espacios públicos. Entre los eventos más destacados figuran las exposiciones “Sac mau Dat Quang” (Colores de la tierra Quang), abierta del 15 de abril al 5 de mayo en el Museo de Bellas Artes de Da Nang, y “Giao diem Viet Nam” (Intersección de Vietnam), disponible del 17 de abril al 17 de mayo en el Museo de Da Nang. Ambas muestras ofrecen una mirada multidimensional a la cultura, la sociedad y la vida contemporánea.

El Festival Ao Dai, dedicado a la tradicional túnica vietnamita, se celebrará del 23 al 26 de abril en el Parque APEC, las calles peatonales y la zona del río Han. El evento incluirá desfiles, espectáculos e intercambios culturales, contribuyendo a la promoción de la identidad tradicional en la vida moderna.

Asimismo, se llevarán a cabo diversos festivales de carácter local que reforzarán la vitalidad y el atractivo turístico del destino.

Uno de los momentos más esperados será el lanzamiento de la Temporada Turística de Playas de Da Nang 2026, prevista del 25 de abril al 3 de mayo en el Parque Bien Dong, la península de Son Tra y las principales playas de la ciudad. El programa contempla actividades como festivales de cometas, presentaciones musicales, espacios gastronómicos, demostraciones de deportes acuáticos e iniciativas comunitarias orientadas a la protección del medio marino.

Destaca también la competición de natación en aguas abiertas, programada para el 27 de abril, que reunirá a numerosos atletas y visitantes, consolidándose como uno de los principales eventos deportivos de la temporada.

De forma paralela, se organizarán actividades culturales y patrimoniales en zonas cercanas, entre ellas el Festival de Veneración de la Golondrina en Cu Lao Cham, el 555.º aniversario de Ngu Xa Tra Kieu, el festival “Colores del patrimonio Cham” en el Santuario de My Son, el Festival Ancestral de Escultura en Piedra en la aldea de Non Nuoc y la feria del mercado rural de Tra Linh.

La oferta se completa con nuevos productos turísticos y de entretenimiento, como el Ba Na Sun Fest en Sun World Ba Na Hills y espectáculos con animales en el Parque de Aguas Termales Nui Than Tai.

Con esta amplia y coordinada programación, la ciudad espera ofrecer experiencias atractivas para los visitantes, impulsando la llegada de turistas nacionales e internacionales y dinamizando el sector durante la temporada alta de verano de 2026.

En el primer trimestre de 2026, Da Nang recibió alrededor de 4,2 millones de visitantes con pernoctación, lo que representa un aumento interanual del 15,3%. De ellos, 2,3 millones fueron visitantes internacionales, mientras que los turistas nacionales superaron los 1,8 millones.

La ciudad se ha fijado el objetivo de atender a más de 19 millones de visitantes en sus establecimientos de alojamiento en 2026, con ingresos turísticos totales estimados en aproximadamente 2,7 mil millones de dólares./.

VNA
#Da Nang #turismo #verano 2026 #festivales culturales #playas Da Nang
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Nguyen Thi Duyen, representante de Anex Tour Vietnam, obsequia un sombrero cónico tradicional a una visitante rusa. (Foto: tuoitre.vn)

Da Nang recibe el primer vuelo procedente de Vladivostok

El Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Da Nang, en coordinación con la Empresa de Viajes y Comercio Anex Vietnam (SRL) (Anex Tour Vietnam), dio la bienvenida hoy al primer vuelo procedente de Vladivostok, Rusia, marcando el arranque de un programa destinado a impulsar la llegada de turistas desde Rusia y la Comunidad de Estados Independientes (CEI) a la ciudad central durante el verano de 2026.

Ver más

Pasajeros realiza procedimientos en aeropuerto internacional de Noi Bai en Hanoi. (Foto: VNA)

Vietnam garantiza estabilidad y oferta aérea para festividades de 2026

El sector aéreo de Vietnam garantiza una oferta estable para las festividades de los Reyes Hung y el puente del 30 de abril al 1 de mayo, con una ocupación moderada en rutas troncales y precios que reflejan un ajuste controlado del 8% al 10% frente al año anterior pese a la volatilidad del combustible.

Numerosos turistas visitan y disfrutan del ambiente cultural de la aldea de Lo Lo Chai, en la comuna de Lung Cu, provincia de Tuyen Quang. (Foto: qdnd.vn)

Expansión territorial: Un impulso clave para crecimiento y diversificación del turismo

La reorganización y fusión de las unidades administrativas en Vietnam ha abierto nuevos horizontes para muchas provincias, brindándoles un espacio de desarrollo más amplio, mayores recursos y más oportunidades estratégicas. Entre esos sectores, el turismo destaca como un área que aprovecha claramente las ventajas en recursos, cultura y conexiones regionales.

Mui Ne (provincia de Lam Dong) se está convirtiendo en un destino popular para los amantes de los deportes acuáticos. (Foto: VNA)

Vietnam gana reconocimiento turístico con Mui Ne en el top mundial

El reconocimiento de Mui Ne (Vietnam) por la plataforma de viajes Booking.com como uno de los 10 destinos globales más populares para 2026 —junto con Bilbao (España), Barranquilla (Colombia), Filadelfia (Estados Unidos) y Guangzhou (China)— demuestra que el turismo del país indochino está ganando prestigio, volviéndose más distintivo y adquiriendo mayor profundidad.

Vietnam promociona su turismo en feria de viajes en Canadá (Foto: VNA)

Vietnam promociona su turismo en feria de viajes en Canadá

Vietnam promovió su potencial turístico en la 29.ª Feria de Viajes y Vacaciones en Canadá, que tuvo lugar el fin de semana con la participación de la Embajada de Vietnam, misiones diplomáticas, agencias de viajes, aerolíneas y organizaciones de promoción turística.