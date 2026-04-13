Turismo

VITM 2026 impulsa la conexión empresarial y dinamiza la demanda turística en Vietnam

La Feria Internacional de Turismo de Vietnam (VITM 2026) finalizó el 12 de abril con más de 90.000 visitantes, 25.000 citas de negocio y ventas de 15.000 productos turísticos. El evento destacó la transformación digital y el crecimiento verde, fortaleciendo el turismo sostenible y la competitividad del sector.

El Comité Organizador de VITM 2026 rinde homenaje a los patrocinadores. (Foto: VNA)
El Comité Organizador de VITM 2026 rinde homenaje a los patrocinadores. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La Feria Internacional de Turismo de Vietnam (VITM 2026) cerró el día 12 de abril sus puertas con resultados destacados, tras atraer a más de 90.000 visitantes y consolidarse como una de las principales plataformas de conexión empresarial y estímulo del mercado turístico en temporada alta.

Según el Comité Organizador, el evento reunió a unos 4.500 representantes de empresas del sector, tanto nacionales como internacionales, y facilitó más de 25.000 citas de negocio. Durante la feria se comercializaron cerca de 15.000 productos y paquetes turísticos promocionales, reflejando una notable recuperación de la demanda.

Bajo el lema “Transformación digital y crecimiento verde: elevar el turismo de Vietnam”, la edición de este año reafirmó la orientación estratégica del sector hacia un desarrollo sostenible, basado en la calidad y la aplicación de tecnologías modernas, en línea con las exigencias de reestructuración en el contexto actual.

El vicepresidente de la Asociación de Turismo de Vietnam, Nguyen Hong Hai, destacó que la alta afluencia de visitantes evidencia los avances en la implementación de la transformación digital y el crecimiento verde como motores clave para generar nuevos valores y fortalecer la competitividad del sector.

Añadió que, celebrada del 8 al 12 de abril, la feria también alcanzó más de 35 millones de interacciones en TikTok, ampliando significativamente su alcance comunicativo.

En el marco de VITM 2026 se desarrollaron 18 actividades paralelas, incluidos foros, conferencias y seminarios especializados, que propiciaron espacios de intercambio entre autoridades, empresas y expertos.

Datos preliminares indican que las entidades participantes registraron ingresos superiores a los 7,7 millones de dólares, mientras que el 95% de las empresas cumplió sus objetivos comerciales y más del 92% manifestó satisfacción con los resultados.

El evento también sirvió para reconocer a los actores más destacados del sector en 2025, con la entrega de 221 premios en 19 categorías, así como distinciones a los stands más innovadores y atractivos.

Empresas participantes coincidieron en señalar la feria como una oportunidad clave para fortalecer vínculos y captar clientes. La compañía Esperantotur subrayó que su presencia en VITM 2026 responde a una estrategia de expansión de redes y posicionamiento de marca, en un contexto donde el sector busca estimular tanto el turismo interno como el internacional y mejorar la calidad de los servicios.

Por su parte, BestPrice Travel informó de un incremento significativo en la demanda, con un aumento del doble en reservas y depósitos realizados durante la feria, así como un crecimiento del 20% en los ingresos respecto a 2025. La empresa también observó un cambio en las preferencias del cliente, con mayor interés en productos personalizados y experiencias de mayor valor, en detrimento de las ofertas de bajo costo.

VITM 2026 contó con la participación de entidades de 31 provincias y ciudades de Vietnam, así como de 20 países y territorios, y reunió a más de 600 empresas expositoras. Más de 100 medios de comunicación y numerosos creadores de contenido digital contribuyeron a amplificar la promoción del destino Vietnam.

Con una organización profesional y resultados tangibles, la feria contribuye a dinamizar el turismo de cara a las próximas festividades del 30 de abril y 1 de mayo y la temporada de verano, al tiempo que refuerza las perspectivas de crecimiento del sector en 2026./.

VNA
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