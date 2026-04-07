Turismo

Vietnam avanza hacia una posición líder en turismo regional

Vietnam impulsa el ecoturismo con políticas sostenibles, biodiversidad única y participación comunitaria, consolidándose como destino clave en el Sudeste Asiático.

Con una altitud de 1.700 metros sobre el nivel del mar, el pico Pu Luong se está convirtiendo gradualmente en un destino ideal para el turismo de senderismo. (Foto: VNA)
Con una altitud de 1.700 metros sobre el nivel del mar, el pico Pu Luong se está convirtiendo gradualmente en un destino ideal para el turismo de senderismo. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Con abundantes recursos naturales y una orientación política clara, Vietnam está consolidando gradualmente su posición como uno de los principales destinos de ecoturismo en la región, buscando equilibrar el crecimiento económico con la protección del medio ambiente.

Según el sitio especializado Travel and Tour World (TTW), en los últimos años el país ha experimentado una transformación significativa en su estrategia turística al priorizar el desarrollo del ecoturismo. Esta tendencia no solo responde a una corriente global, sino que también constituye una opción necesaria para preservar los recursos naturales y satisfacer la creciente demanda de experiencias sostenibles por parte de los viajeros.

Consciente de su potencial y de los desafíos, el Gobierno vietnamita ha definido tempranamente una estrategia de desarrollo turístico sostenible. El plan para el período 2021-2030, con visión hasta 2050, establece como objetivo aumentar la proporción del ecoturismo vinculado a la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. Esta orientación no solo impulsa el crecimiento económico, sino que también contribuye a minimizar los impactos negativos sobre el entorno.

Las localidades son alentadas a desarrollar productos turísticos “verdes”, al tiempo que se fortalece la conciencia tanto de la comunidad como de los visitantes sobre la protección de la naturaleza. La integración entre desarrollo y conservación ayuda al sector a evitar modelos de explotación excesiva.

Vietnam figura entre los países con mayor biodiversidad del mundo, con más de 30 parques nacionales y numerosos espacios naturales protegidos. Destinos como Phong Nha - Ke Bang, Cuc Phuong y Ba Be atraen cada vez más a turistas amantes de la naturaleza. En estos lugares, los visitantes no solo realizan recorridos, sino que también participan en actividades como senderismo, observación de aves, campamentos y exploración de ecosistemas, lo que contribuye a elevar la conciencia ambiental.

El turismo comunitario se considera un factor clave en el desarrollo del ecoturismo. En la zona turística de Sa Pa, en la provincia montañosa de Lao Cai, diversas aldeas de minorías étnicas han desarrollado modelos de alojamiento en casas locales (homestay) y experiencias culturales, permitiendo a los turistas conocer más a fondo la vida local. En el delta del Mekong, el turismo vinculado a los ríos, manglares y la agricultura también se expande, generando ingresos y fortaleciendo la conciencia de conservación entre los residentes.

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El espectacular y misterioso paisaje de la cueva En. (Foto: VNA)


Asimismo, las empresas turísticas están adoptando modelos más sostenibles, con el uso de energías renovables, la reducción de residuos plásticos y la priorización de productos locales.

Con una base natural diversa, políticas adecuadas y la participación activa de la comunidad, Vietnam tiene la oportunidad de convertirse en un destino líder de ecoturismo en el Sudeste Asiático. No obstante, para alcanzar este objetivo, el sector deberá seguir controlando su desarrollo, proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de los servicios.

En un contexto en que los turistas globales priorizan cada vez más las experiencias sostenibles, si se aprovechan bien las oportunidades, el turismo no solo contribuirá al crecimiento económico, sino que también desempeñará un papel clave en la protección de la naturaleza y la preservación de los valores para las futuras generaciones./.

VNA
#ecoturismo #turismo sostenible #biodiversidad
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