Turismo

Galardonan a personas y empresas destacadas en Feria Internacional de Turismo de Vietnam 2026

Un total de 80 personas y 141 empresas turísticas fueron reconocidas hoy en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Vietnam (VITM 2026) por sus contribuciones destacadas al crecimiento del sector en 2025, informó la Asociación de Turismo de Vietnam.

En el evento. (Fuente: VNA)
En el evento. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) Un total de 80 personas y 141 empresas turísticas fueron reconocidas hoy en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Vietnam (VITM 2026) por sus contribuciones destacadas al crecimiento del sector en 2025, informó la Asociación de Turismo de Vietnam.

La vicepresidenta permanente de la entidad, Cao Thi Ngoc Lan, señaló que la distinción busca orientar a los turistas nacionales e internacionales hacia servicios de calidad, con prestigio y marca consolidada en distintas localidades del país, al tiempo que reconoce los aportes de organizaciones y profesionales al desarrollo de la industria.

De acuerdo con la asociación, durante el último año se intensificaron las actividades de promoción y estímulo de la demanda turística, tanto a nivel nacional como internacional, con eventos cada vez más estructurados y de mayor alcance, lo que ha contribuido a dinamizar el sector.

En 2025, Vietnam registró cifras récord: más de 21,5 millones de visitantes internacionales - un incremento superior al 20 % interanual - y más de 135,5 millones de turistas nacionales. Los ingresos del sector superaron 40 mil millones de dólares, consolidando al turismo como uno de los motores clave de la economía y situando al país entre los de más rápido crecimiento en el mundo.

La Asociación de Turismo de Vietnam subrayó que estos reconocimientos constituyen un homenaje a millones de trabajadores del sector, considerados fuerzas clave en la innovación, la adopción tecnológica y el impulso del turismo como sector estratégico.

En la ceremonia también se lanzó el programa de emulación 2026 bajo el lema “Turismo de Vietnam en la era de la transformación digital y el crecimiento verde”, enfocado en criterios sostenibles aplicados a agencias de viajes, alojamientos, restaurantes y destinos.

La entrega de los VITA Awards 2026 está prevista para el 9 de julio de 2026, coincidiendo con el aniversario de la fundación del sector turístico vietnamita. La asociación instó a empresas y trabajadores a sumarse a la iniciativa con proyectos innovadores, sostenibles y orientados a elevar la calidad de los servicios turísticos./.

VNA
#Feria Internacional de Turismo de Vietnam #empresas
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