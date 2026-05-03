Cu Lao Cham avanza hacia turismo verde sostenible

Da Nang (VNA)- Ubicada a unos 15 km de Hoi An, la isla Cu Lao Cham, en la comuna de Tan Hiep, ciudad costera vietnamita de Da Nang, es un conjunto de ocho pequeñas islas reconocido por la UNESCO como Reserva Mundial de la Biosfera, destacando por su ecosistema diverso y su entorno aún virgen.

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Gracias a la combinación de bosques primarios y aguas marinas cristalinas, Cu Lao Cham es considerado una “joya en bruto” con gran potencial. Los turistas internacionales valoran especialmente su atractivo, en particular la gastronomía basada en mariscos frescos con identidad local. El período ideal para visitarlo es de marzo a agosto.

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Según las autoridades de la comuna Tan Hiep, la orientación de desarrollo se centra en un modelo de economía ecológica, cultural y turística sostenible, con el turismo como sector clave, vinculado estrechamente a la conservación de los recursos y la garantía de la defensa y la seguridad marítima. El objetivo para 2030 es recibir entre 350 mil y 400 mil visitantes al año, posicionando a Cu Lao Cham como un destino distintivo y de alta calidad.

Desde el muelle de Cua Dai, en la ciudad antigua de Hoi An, hasta Cu Lao Cham, los visitantes tardan unos 20 minutos en desplazarse en lancha rápida. (Fuente: VNA)

Para alcanzar esta meta, la localidad propone eliminar obstáculos institucionales y legales, en particular la pronta delimitación de zonas para actividades recreativas acuáticas, creando condiciones para desarrollar servicios turísticos marítimos. Asimismo, se recomienda invertir de manera integral en infraestructura, modernizar los sistemas portuarios y ampliar la conectividad del transporte marítimo para mejorar el acceso a la isla.

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Además, se orienta a diversificar la oferta turística, desarrollar servicios experienciales de alta calidad y productos turísticos nocturnos para prolongar la estancia de los visitantes. También se impulsa la promoción turística mediante la aplicación de tecnologías digitales.

Belleza de Cu Lao Cham. (Fuente: VNA)

Otro aspecto clave es ajustar el mecanismo de distribución de ingresos provenientes de las tarifas de visita a la reserva natural, aumentando la proporción destinada a la localidad para reinvertir en infraestructura y fomentar un desarrollo turístico sostenible.

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Paralelamente, Cu Lao Cham mantiene su atractivo con playas hermosas, rica biodiversidad marina y valores culturales únicos. No obstante, la eliminación efectiva de los cuellos de botella en infraestructura, mecanismos y productos será decisiva para que la isla logre un desarrollo acelerado y se consolide como un destino líder de turismo verde./.