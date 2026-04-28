Promueven turismo de Xinjiang en Hanoi

Hanoi (VNA)- En Hanoi se llevó a cabo un programa de promoción sobre el potencial cultural y turístico de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, con el objetivo de fortalecer aún más la cooperación en materia de turismo entre Vietnam y China.



El evento, efectuado la víspera bajo el lema "Xinjiang, una tierra maravillosa", fue organizado conjuntamente por el Centro Cultural Chino en Hanoi y el Departamento de Cultura y Turismo de Xinjiang, con el apoyo de la Embajada de China en Vietnam y la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam (VNAT).



Durante el evento, el consejero cultural de la Embajada de China, Xing Jiuqiang, destacó los estrechos lazos y la larga amistad entre ambos países, señalando que los intercambios culturales y turísticos constituyen un puente vital que une a sus pueblos.



El programa también forma parte de las actividades del Año de cooperación turística Vietnam-China 2026-2027, que ofrece a los visitantes vietnamitas una visión más profunda de China en general y de Xinjiang en particular.



Con sus impresionantes paisajes naturales, su diversidad cultural y su ubicación geográfica única, Xinjiang posee un considerable potencial para la cooperación turística con Vietnam, afirmó.



La subdirectora de la VNAT, Nguyen Thi Hoa Mai, señaló que China ha sido consistentemente la principal fuente de visitantes internacionales para Vietnam en varios períodos, incluyendo 2011-2020 y 2024-2025. A su vez, Vietnam se encuentra entre los cinco principales mercados emisores de turistas para China, con llegadas de vietnamitas que en ocasiones superan los 8 millones anuales.



Dado que Vietnam cuenta con más de 100 millones de habitantes y China con más de 1,4 mil millones, destacó que aún existe un amplio margen para el crecimiento del turismo entre ambos países.



El fortalecimiento de la cooperación será clave para la implementación efectiva de la declaración conjunta sobre colaboración turística para 2026-2027, anunciada por los líderes de ambos países a principios de este mes, señaló.



La funcionaria subrayó que el turismo no se trata solo de experiencias de viaje, sino también de fomentar el entendimiento mutuo y fortalecer la amistad tradicional. Las diferencias en paisajes, cultura y estilos de vida son atractivos clave que impulsan el desarrollo del turismo bidireccional.



Vietnam organiza de manera regular actividades de promoción turística en las principales ciudades chinas y prevé realizar tres programas en 2026. A su vez, China suele llevar a cabo iniciativas similares en Vietnam.



Con la mejora de la conectividad aérea, políticas de visado favorables y precios de viaje competitivos, se espera que el número de turistas que viajan entre ambos países siga aumentando, afirmó. De ifual manera, instó a las empresas turísticas a explorar activamente oportunidades de cooperación y desarrollar productos distintivos para satisfacer una demanda cada vez más diversa.



Según Zhang Deshan, director del Centro Cultural Chino en Hanoi, Vietnam sigue siendo un mercado potencial clave para el turismo chino. Por su parte, representantes del sector señalaron que, si bien el interés de los viajeros vietnamitas por Xinjiang ha crecido en los últimos años, persisten desafíos como las largas distancias y los precios relativamente altos de los viajes. Una mayor promoción y cooperación contribuirían a impulsar un mayor crecimiento de los flujos turísticos bilaterales./.

VNA