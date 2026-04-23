Campaña de golf impulsa la marca turística de Vietnam a nivel global

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Hanoi (VNA) - Vietnam ha puesto en marcha una amplia campaña de promoción turística en la que el embajador de turismo Greg Norman colabora con la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam (VNAT) para dar a conocer destinos en las 34 provincias y ciudades del país, utilizando el golf como puente de conexión entre las distintas localidades.

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En esta iniciativa especial, iniciada en septiembre de 2025, Norman ha llevado la historia de Vietnam al escenario internacional, presentando cada destino como un reflejo vivo de su cultura y su gente, contribuyendo así a consolidar la marca turística del país entre los viajeros internacionales.

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Cada mes se desarrolla una narrativa en la que los campos de golf no se presentan como atractivos aislados, sino integrados de forma armónica con el paisaje, la gastronomía, la cultura y las experiencias de resorts de alto nivel. En conjunto, estos elementos construyen una imagen coherente de Vietnam como un destino de golf sofisticado, distintivo y de clase mundial.

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Previamente, el 11 de junio de 2025, Norman fue nuevamente designado Embajador de Turismo de Vietnam para el período 2025–2030. El legendario golfista australiano acompaña al sector turístico vietnamita desde 2018. Durante su primer mandato, el país obtuvo el reconocimiento de “Mejor destino de golf de Asia” durante ocho años consecutivos, además de ser nombrado “Mejor destino de golf del mundo” en 2019 y 2021.

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Según la VNAT, su reelección no solo garantiza la continuidad de la estrategia, sino que abre una nueva etapa de promoción más proactiva, profunda y fuertemente orientada a los mercados internacionales.

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Uno de los rasgos más destacados de la campaña es su enfoque selectivo, centrado en viajeros de alto poder adquisitivo que buscan experiencias únicas y de valor auténtico. En este contexto, el golf actúa como un “lenguaje común”, mientras que Greg Norman, con su prestigio internacional y su icónica imagen del “Gran Tiburón Blanco”, asume el papel de narrador principal.

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Cada artículo e imagen difundidos forman parte de una estrategia de comunicación estructurada, más allá de simples publicaciones personales. Desde su participación en eventos internacionales de golf y la conexión con la comunidad global de jugadores, hasta la producción de contenido en plataformas digitales, todas las acciones contribuyen a proyectar una imagen coherente y profesional de Vietnam en el mapa turístico mundial.

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Hasta la fecha, Norman ha desarrollado actividades promocionales en siete de las 34 provincias y ciudades, lo que representa más del 20% del plan previsto para su mandato. Sus publicaciones han generado decenas de miles de visualizaciones en redes sociales, con un promedio de entre 1.500 y 3.000 por entrada, además de cientos de interacciones. Algunas publicaciones destacadas han superado las 3.000 visualizaciones y más de 300 interacciones.

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Además, este contenido ha sido amplificado a través de diversos medios internacionales y comunidades de golf, lo que ha ampliado su alcance y reforzado su impacto. El alto nivel de interacción positiva confirma que la campaña está logrando llegar eficazmente a su público objetivo: viajeros de alto poder adquisitivo y la comunidad global del golf./.

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