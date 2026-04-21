Phu Quoc atrae a turistas internacionales como destino seguro y de calidad

An Giang, Vietnam (VNA) – En los primeros cuatro meses de 2026, la isla de Phu Quoc, en la provincia survietnamita de An Giang, recibió a más de un millón de turistas internacionales, lo que supone un incremento interanual del 61,5 % y equivale a casi la mitad de la meta fijada para todo el año.



Los visitantes extranjeros representaron alrededor del 30 % del total de llegadas, mientras que los ingresos turísticos alcanzaron unos 866,09 millones de USD, un aumento del 60,4 %, equivalente al 81,8 % de los ingresos turísticos de toda la provincia.



Estos resultados evidencian el creciente atractivo de Phu Quoc, cada vez más elegido por viajeros internacionales como un destino vacacional seguro, hospitalario y de alta gama.



Según Nguyen Vu Khac Huy, presidente de la Asociación Provincial de Turismo, este auge responde a factores como la mejora de la conectividad aérea, la expansión de los resorts de lujo, la política de exención de visados y su presencia destacada en rankings internacionales de viajes. En particular, la isla figura entre los cuatro destinos con mayor proyección mundial para 2026.



Las rutas aéreas internacionales se han ampliado, conectando directamente Phu Quoc con mercados clave como Corea del Sur, China, Singapur y Tailandia. Al mismo tiempo, el aeropuerto internacional, ya modernizado, tiene capacidad para atender a millones de pasajeros al año.



La oferta de alojamiento de lujo también se ha consolidado, con grandes inversores como Vinpearl y Sun Group desarrollando resorts, complejos de ocio y casinos, lo que contribuye a crear una propuesta turística diferenciada.



Medidas favorables, como la exención de visado por 30 días para visitantes internacionales, junto con una promoción más activa y la organización de eventos culturales y deportivos de alcance internacional, han reforzado aún más el atractivo de la isla. Paralelamente, las tendencias globales favorecen destinos naturales, tranquilos y sostenibles, un ámbito en el que los bosques vírgenes, las aguas cristalinas y los ricos ecosistemas de Phu Quoc ofrecen condiciones ideales.



La isla se prepara además para la temporada alta con motivo del feriado por el Día de los Reyes Hung, el Día de la Reunificación Nacional (30 de abril) y el Día Internacional de los Trabajadores (1 de mayo), durante el cual se prevé un aumento superior al 40 % en el número de visitantes respecto al año anterior. Las autoridades han instado a las empresas turísticas a garantizar la calidad del servicio, la seguridad y el cumplimiento normativo, al tiempo que promueven nuevos productos, ofertas y actividades recreativas.



Los visitantes pueden disfrutar de rutas de senderismo en bosques primarios, parques de vida silvestre, aldeas pesqueras y la elaboración tradicional de salsa de pescado, además de sitios histórico-culturales como el Templo Nguyen Trung Truc y la Prisión de Phu Quoc.



En el sur de la isla, Sun Group desarrolla el complejo Sun Paradise Land, concebido como un ecosistema turístico integral. Entre sus principales atractivos destaca el teleférico de Hon Thom, el más largo del mundo sobre el mar, que conecta con la isla del mismo nombre, junto con instalaciones como Sun World Hon Thom y la zona de entretenimiento Exotica.



La oferta nocturna añade un valor adicional, con espectáculos de gran formato que combinan motos acuáticas, flyboard, proyecciones 3D, pantallas de agua, efectos láser y fuegos artificiales, creando experiencias inmersivas y multisensoriales.



Con una preparación integral en marcha, Phu Quoc se perfila para aprovechar la creciente demanda internacional y consolidarse como uno de los principales destinos turísticos de Vietnam./.

VNA