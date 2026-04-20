Reconocen Festival Sayangva como patrimonio cultural inmaterial nacional de Vietnam

Dong Nai, Vietnam (VNA)- El Festival Sayangva, la festividad tradicional más importante de la etnia minoritaria Cho Ro en la provincia sureña de Dong Nai, ha sido reconocido por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo como patrimonio cultural inmaterial nacional de Vietnam.



El Festival Sayangva, también conocido como la ceremonia de culto al dios del arroz, comprende un ritual profundamente ligado a las creencias agrícolas, que expresa gratitud hacia el cielo, la tierra y las deidades, al tiempo que se pide por cosechas abundantes y una vida próspera.



En la ceremonia de anuncio, celebrada el 19 de abril, Nguyen Khac Vinh, subdirector del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Dong Nai, dijo que este reconocimiento no solo es un motivo de orgullo, sino que también impone una mayor exigencia en la labor de preservar y promover los valores del patrimonio de manera eficaz y sostenible.



El funcionario solicitó a las localidades elaborar de forma proactiva planes de conservación adecuados a la realidad de cada zona; vincular la preservación del patrimonio con el desarrollo turístico para generar medios de vida sostenibles para la población, garantizando al mismo tiempo la identidad tradicional de las actividades festivas.



Para la comunidad Cho Ro, es fundamental mantener anualmente el Festival Sayangva conforme a la tradición. Se espera que los ancianos de las aldeas y los artesanos sigan transmitiendo activamente sus conocimientos, habilidades y rituales a las generaciones jóvenes para contribuir a la conservación del patrimonio a largo plazo.



Durante la ceremonia, los miembros de la comunidad Cho Ro del barrio de Bao Vinh recrearon diversos ritos característicos del Festival Sayangva, brindando una atmósfera impregnada de identidad cultural étnica.



Según los resultados del censo de población de 2019 de la Oficina Nacional de Estadísticas, la etnia Cho Ro cuenta con más de 29.500 habitantes que residen en diversas localidades del país. De ellas, Dong Nai posee la mayor cantidad, con aproximadamente 16.000 pobladores.



En Dong Nai, los Cho Ro son considerados uno de los cuatro grupos étnicos indígenas de esta provincia y viven principalmente en comunas y barrios como Binh Loc, Bao Vinh, Long Khanh, Xuan Loc, Xuan Phu, La Nga, Phu Ly y Song Ray./.

VNA