Cultura-Deporte

Actividades culturales destacan legado del Presidente Ho Chi Minh

Hanoi acoge del 3 al 31 de mayo una serie de actividades culturales y turísticas por el 136 natalicio del Presidente Ho Chi Minh.

Foto ilustrada (Fuente: VGP)
Foto ilustrada (Fuente: VGP)

Hanoi (VNA) Una serie de actividades culturales y turísticas únicas con el lema "El Tío Ho en el corazón del pueblo" se lleva a cabo del 3 al 31 del presente mes en Hanoi por motivo del 136 natalicio del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo).

Con la participación de más de 100 pueblos de 16 grupos étnicos en 11 localidades a lo largo de Vietnam, el acontecimiento que se celebrará en la Aldea de Cultura y Turismo de las Etnias de Vietnam no solo conmemora y rinde homenaje al Presidente Ho Chi Minh, el querido líder del pueblo, sino que también crea un espacio dinámico de intercambio cultural, contribuyendo a fortalecer la gran unidad nacional.

En el marco del evento, el Comité Organizador realizará numerosas actividades artísticas, especialmente el programa "Viet Bac recuerda al Tío Ho", el cual expresa el cariño de las comunidades étnicas por el querido Presidente Ho Chi Minh a través de melodías tradicionales Then, el sonido del laúd Tinh y las canciones Sli y Luon de los grupos Tay y Nung en la provincia de Thai Nguyen.

El espacio de la exposición fotográfica "El Tío Ho en el corazón del pueblo" será también uno de los aspectos más destacados del evento, la cual presenta alrededor de 50 valiosas fotografías documentales sobre la vida y la carrera del Presidente Ho Chi Minh, que contribuye a la educación tradicional y fomenta el orgullo nacional, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Además, el Comité Organizador ofrece a los visitantes experiencias culturales tradicionales interesantes con los grupos étnicos, sobre todo recreaciones de la vida cotidiana, desde los espacios habitacionales, las costumbres y las tradiciones hasta las actividades laborales y productivas, entre otros.

Un representante de la Aldea de Cultura y Turismo de las Etnias de Vietnam comentó que esta serie de actividades conmemora el 136 natalicio del Presidente Ho Chi Minh y los 72 años de la victoria de Dien Bien Phu (7 de mayo de 1954); contribuyendo a promover del aprendizaje y seguir el ejemplo moral y el estilo de Ho Chi Minh, así como aumentar el intercambio cultural entre los grupos étnicos y regiones./.

VNA
#Presidente Ho Chi Minh #136 natalicio Ho Chi Minh #actividades culturales
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

Canto Xoan mantiene su vitalidad bajo el techo del templo de Hung Lo

Canto Xoan mantiene su vitalidad bajo el techo del templo de Hung Lo

En el antiguo templo de Hung Lo, en el barrio de Van Phu (provincia de Phu Tho), el Canto Xoan continúa resonando como un puente vivo entre pasado y presente. Este género de arte escénico folclórico, vinculado al culto a los Reyes Hung, fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial Representativo de la Humanidad en 2017, consolidando su valor y vigencia en la identidad cultural vietnamita.

Siete décadas preservando y promoviendo el arte del teatro de marionetas vietnamitas

Siete décadas preservando y promoviendo el arte del teatro de marionetas vietnamitas

A lo largo de 70 años de construcción, renovación y desarrollo (1956–2026), el Teatro Nacional de Marionetas de Vietnam ha afirmado constantemente su papel como el mayor centro de arte de marionetas del país, con la misión de desarrollar un arte de carácter nacional y moderno, heredando selectivamente la esencia del arte mundial, contribuyendo así a la construcción y el desarrollo de una cultura vietnamita avanzada y rica en identidad.

Resolución No. 80-NQ/TW: Algunos objetivos para el desarrollo cultural hasta 2030

Resolución No. 80-NQ/TW: Algunos objetivos para el desarrollo cultural hasta 2030

El 7 de enero de 2026, en nombre del Buró Político, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, firmó y promulgó la Resolución No. 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita. La Resolución se emitió en el contexto en que el país está entrando en una nueva etapa de desarrollo, con requisitos cada vez más altos para un crecimiento rápido y sostenible, estrechamente vinculando la economía, la política, la sociedad con la cultura y las personas.

En el Maraton Trang An 2025. (Fuente: VNA)

Turismo deportivo: nuevo motor de crecimiento en Ninh Binh

En los últimos años, la provincia norteña de Ninh Binh se ha consolidado como un destino destacado de turismo deportivo al acoger de manera continua eventos de alcance nacional e internacional, contribuyendo a mejorar la calidad de los servicios, promover su imagen y dinamizar el desarrollo socioeconómico.

Lumban Sianipar dedica un rincón de su casa a reunirse con amigos para compartir gratos recuerdos de Vietnam. (Fuente: VNA)

Un “museo de Vietnam” en el corazón de Indonesia

Escondida en una tranquila calle de Pondok Gede, en la isla de Java, Indonesia, la casa de Lumban Sianipar deja una impresión imborrable en quienes la visitan. No por su arquitectura, sino por su interior: un espacio de más de 500 metros cuadrados organizado como un pequeño “museo de Vietnam”, que alberga cientos de recuerdos de sus años de vida y trabajo en Hanoi.

El Centro de Circo y Artes Escénicas Multiusos de Phu Tho se convertirá en un emblemático referente cultural y artístico de Ciudad Ho Chi Minh cuando abra sus puertas. Foto: VNA

Nuevo impulso para industria cultural en Ciudad Ho Chi Minh

En su camino hacia convertirse en el centro cultural de la región, Ciudad Ho Chi Minh está logrando avances significativos al combinar la modernización de las infraestructuras culturales con la renovación del pensamiento administrativo.

Un espacio dedicado al café vietnamita en la Coffee Expo Seoul 2026. (Foto: VNA)

Exportación cultural: Palanca para elevar la marca Vietnam

En un contexto en el que la competencia global se desplaza del precio al valor, la incorporación de la identidad cultural en los productos se está convirtiendo en una estrategia clave para que los bienes vietnamitas se diferencien.