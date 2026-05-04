Actividades culturales destacan legado del Presidente Ho Chi Minh

Hanoi (VNA) Una serie de actividades culturales y turísticas únicas con el lema "El Tío Ho en el corazón del pueblo" se lleva a cabo del 3 al 31 del presente mes en Hanoi por motivo del 136 natalicio del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo).



Con la participación de más de 100 pueblos de 16 grupos étnicos en 11 localidades a lo largo de Vietnam, el acontecimiento que se celebrará en la Aldea de Cultura y Turismo de las Etnias de Vietnam no solo conmemora y rinde homenaje al Presidente Ho Chi Minh, el querido líder del pueblo, sino que también crea un espacio dinámico de intercambio cultural, contribuyendo a fortalecer la gran unidad nacional.



En el marco del evento, el Comité Organizador realizará numerosas actividades artísticas, especialmente el programa "Viet Bac recuerda al Tío Ho", el cual expresa el cariño de las comunidades étnicas por el querido Presidente Ho Chi Minh a través de melodías tradicionales Then, el sonido del laúd Tinh y las canciones Sli y Luon de los grupos Tay y Nung en la provincia de Thai Nguyen.



El espacio de la exposición fotográfica "El Tío Ho en el corazón del pueblo" será también uno de los aspectos más destacados del evento, la cual presenta alrededor de 50 valiosas fotografías documentales sobre la vida y la carrera del Presidente Ho Chi Minh, que contribuye a la educación tradicional y fomenta el orgullo nacional, especialmente entre las generaciones más jóvenes.



Además, el Comité Organizador ofrece a los visitantes experiencias culturales tradicionales interesantes con los grupos étnicos, sobre todo recreaciones de la vida cotidiana, desde los espacios habitacionales, las costumbres y las tradiciones hasta las actividades laborales y productivas, entre otros.



Un representante de la Aldea de Cultura y Turismo de las Etnias de Vietnam comentó que esta serie de actividades conmemora el 136 natalicio del Presidente Ho Chi Minh y los 72 años de la victoria de Dien Bien Phu (7 de mayo de 1954); contribuyendo a promover del aprendizaje y seguir el ejemplo moral y el estilo de Ho Chi Minh, así como aumentar el intercambio cultural entre los grupos étnicos y regiones./.

VNA