Canto Xoan mantiene su vitalidad bajo el techo del templo de Hung Lo

Cultura-Deporte
Las intérpretes (dao) protagonizan las actuaciones de “Hat Hoi” con abanicos de papel, en un ambiente festivo y cercano que contrasta con la solemnidad del canto ritual (hat tho). Estas piezas reflejan la vida cotidiana, el trabajo y las relaciones afectivas en la comunidad. (Fuente: VNA)
Las intérpretes (dao) protagonizan las actuaciones de “Hat Hoi” con abanicos de papel, en un ambiente festivo y cercano que contrasta con la solemnidad del canto ritual (hat tho). Estas piezas reflejan la vida cotidiana, el trabajo y las relaciones afectivas en la comunidad. (Fuente: VNA)
Entre las interpretaciones destaca el “Hat moi ruou” (canto de invitación al vino), una de las melodías más representativas del repertorio festivo. En Hung Lo, los artesanos de mayor edad son considerados “tesoros humanos vivos” por su dominio de complejas técnicas vocales y ritmos tradicionales. (Fuente: VNA)
Entre las interpretaciones destaca el “Hat moi ruou” (canto de invitación al vino), una de las melodías más representativas del repertorio festivo. En Hung Lo, los artesanos de mayor edad son considerados “tesoros humanos vivos” por su dominio de complejas técnicas vocales y ritmos tradicionales. (Fuente: VNA)
Los artistas del Canto Xoan, con sus accesorios tradicionales durante la interpretación, son los “guardianes del fuego” que conservan y transmiten directamente los valores del patrimonio a lo largo de generaciones. Para los habitantes de Hung Lo, el Canto Xoan no es solo una forma de representación artística, sino también un aliento vital y un motivo de orgullo que se ha mantenido a través de múltiples vicisitudes históricas. (Fuente: VNA)
Los artistas del Canto Xoan, con sus accesorios tradicionales durante la interpretación, son los “guardianes del fuego” que conservan y transmiten directamente los valores del patrimonio a lo largo de generaciones. Para los habitantes de Hung Lo, el Canto Xoan no es solo una forma de representación artística, sino también un aliento vital y un motivo de orgullo que se ha mantenido a través de múltiples vicisitudes históricas. (Fuente: VNA)
Cada gesto de la mano y cada matiz melódico se perfeccionan meticulosamente. El Canto Xoan exige una rigurosa práctica y un alto sentido comunitario, donde las jóvenes intérpretes aprenden a coordinarse armoniosamente para insuflar nueva vida a las melodías tradicionales. (Fuente: VNA)
Cada gesto de la mano y cada matiz melódico se perfeccionan meticulosamente. El Canto Xoan exige una rigurosa práctica y un alto sentido comunitario, donde las jóvenes intérpretes aprenden a coordinarse armoniosamente para insuflar nueva vida a las melodías tradicionales. (Fuente: VNA)
La coordinación entre los intérpretes femeninos (dao) y masculinos (kep) en el Canto Xoan da lugar a una forma de arte integral profundamente arraigada en la identidad cultural folclórica de la región del norte de Vietnam. (Fuente: VNA)
La coordinación entre los intérpretes femeninos (dao) y masculinos (kep) en el Canto Xoan da lugar a una forma de arte integral profundamente arraigada en la identidad cultural folclórica de la región del norte de Vietnam. (Fuente: VNA)
La armoniosa interacción entre “dao” y “kep” en una melodía Xoan antigua constituye un rasgo distintivo del arte interpretativo en los templos comunales, reflejando la intersección cultural y el espíritu de cohesión comunitaria. (Fuente: VNA)
La armoniosa interacción entre “dao” y “kep” en una melodía Xoan antigua constituye un rasgo distintivo del arte interpretativo en los templos comunales, reflejando la intersección cultural y el espíritu de cohesión comunitaria. (Fuente: VNA)
0
1
2
3
4
5

Canto Xoan mantiene su vitalidad bajo el techo del templo de Hung Lo

En el antiguo templo de Hung Lo, en el barrio de Van Phu (provincia de Phu Tho), el Canto Xoan continúa resonando como un puente vivo entre pasado y presente. Este género de arte escénico folclórico, vinculado al culto a los Reyes Hung, fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial Representativo de la Humanidad en 2017, consolidando su valor y vigencia en la identidad cultural vietnamita.

Seguir VietnamPlus
#Canto Xoan Vietnam #patrimonio cultural Vietnam #UNESCO Vietnam 2017 #Phu Tho tradiciones #cultura vietnamita

Noticias relacionadas