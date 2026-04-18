Inauguran el Festival del Templo Hung 2026

Phu Tho, Vietnam (VNA) – La provincia norteña vietnamita de Phu Tho inauguró anoche el Festival de los Reyes Hung y la Semana de Cultura y Turismo de la Tierra Ancestral 2026, bajo el tema “Origen sagrado – Tierra ancestral de los Reyes Hung”.

En su intervención, el vicepresidente del Comité Popular provincial, Nguyen Huy Ngoc, destacó que Phu Tho es la tierra de origen de la nación vietnamita, con cerca de 1.000 sitios históricos clasificados, cinco patrimonios culturales reconocidos por la UNESCO, además de numerosos patrimonios culturales inmateriales y tesoros nacionales.

Entre ellos destaca el Complejo histórico del Templo Hung, asociado al culto a los Reyes Hung, reconocido como patrimonio cultural inmaterial representativo de la humanidad.

Subrayó que el Festival de los Reyes Hung es un importante evento cultural nacional, que expresa la tradición de “al beber agua, recuerdan su manatial”, y constituye una ocasión para que los compatriotas dentro y fuera del país regresen a sus raíces, rindan homenaje a los antepasados y contribuyan a fortalecer la gran unidad nacional.

Nguyen Huy Ngoc, vicepresidente del Comité Popular de la provincia de Phu Tho, toca el tambor para inaugurar oficialmente el evento. Foto: VNA

En 2026, el festival y la Semana Cultural y Turística de la Tierra Ancestral se organizan con innovaciones en escala y contenido, incluyendo numerosas actividades culturales, artísticas, deportivas y turísticas con la participación de diversas localidades, creando espacios de experiencia diversos para la población y los visitantes. Se ha reanudado el festival de cultura popular callejera, contribuyendo a la preservación de los valores tradicionales.

En el marco del evento, Phu Tho presenta expresiones culturales distintivas como el canto Xoan, junto con destinos emblemáticos como el complejo de Tay Thien, el parque nacional de Tam Dao, las colinas de té de Long Coc, las aguas termales de Thanh Thuy y el lago Hoa Binh.

El programa artístico de inauguración constó de tres partes que recrean el recorrido desde los orígenes hasta el presente y el futuro. La primera parte, “Hijos del Dragón y el Hada”, recrea la leyenda fundacional mediante danza, música y efectos de iluminación. La segunda, “Regreso a la tierra del patrimonio”, destaca formas de arte tradicional como el canto Xoan y la música de gongs Muong. La tercera, “Phu Tho avanza junto al país”, refleja una provincia dinámica e integrada a través de actuaciones modernas.

Con la participación de numerosos artistas, artesanos e intérpretes, el programa contribuye a difundir los valores culturales de la Tierra Ancestral, promover la imagen de Phu Tho y afirmar su posición como cuna de la nación vietnamita./.