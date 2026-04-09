Sociedad

Phu Tho intensifica preparativos para el Festival del Templo de los Reyes Hung 2026

La provincia de Phu Tho organiza el Festival del Templo de los Reyes Hung 2026 con actividades culturales, deportivas y turísticas para atraer visitantes.

La provincia norvietnamita de Phu Tho ha organizado de manera integral y cuidadosa los preparativos para el Festival del Templo de los Reyes Hung 2026 (Fuente: VNA)
La provincia norvietnamita de Phu Tho ha organizado de manera integral y cuidadosa los preparativos para el Festival del Templo de los Reyes Hung 2026 (Fuente: VNA)

Phu Tho, Vietnam (VNA) La provincia norvietnamita de Phu Tho ha organizado de manera integral y cuidadosa los preparativos para el Festival del Templo de los Reyes Hung y la Semana de Cultura y Turismo de la Tierra Ancestral 2026, con el propósito de garantizar una celebración solemne, segura y eficiente, que responda al deseo de la población y los visitantes de rendir homenaje a los antepasados.

El vicepresidente del Comité Popular provincial, Nguyen Huy Ngoc, afirmó que el evento reviste especial importancia al celebrarse en el contexto de la reorganización de unidades administrativas y la implementación del modelo de gobierno local de dos niveles. Por ello, se exige la participación coordinada de todo el sistema político, los distintos niveles y sectores, así como de la población, con el fin de asegurar el éxito del evento.

La parte ceremonial se prepara con guiones detallados, garantizando la solemnidad y el apego a los rituales tradicionales, incluidas las ceremonias de ofrenda de incienso en honor al Rey Ancestral Lac Long Quan, la Madre Au Co, y los Reyes Hung. El Complejo de Reliquias Históricas del Templo Hung ha coordinado con las entidades pertinentes la elaboración del plan general para su aprobación.

Las labores de comunicación, embellecimiento urbano, saneamiento ambiental y garantía del orden público se intensifican. La policía provincial ha inspeccionado las rutas y elaborado planes de regulación del tráfico, mientras que el sistema de cámaras de vigilancia se ha instalado en zonas clave.

Según el director del dicho complejo, Pham Tien Dat, una novedad de este año es la participación de 18 agrupaciones de comunas y barrios en el campamento cultural, contribuyendo a resaltar la identidad local y enriquecer el ambiente festivo. En el recinto se han instalado numerosos paneles y banderas, y se han renovado varias infraestructuras para atender a los visitantes.

El director del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Phu Tho, Duong Hoang Huong, indicó que la parte festiva se amplía con más de 25 actividades culturales, deportivas y turísticas. Destaca el festival folclórico callejero “Sonidos del Origen”, con desfiles que recrean la vida cultural tradicional.

Cabe señalar que, por primera vez, la provincia organiza una exposición internacional de artes plásticas, mientras que actividades como maratón, golf y regatas tradicionales se impulsan con participación social. El Torneo de Golf Hung Vuong se prevé para el 11 de este mes con unos 600 participantes.

El programa se desarrollará del 17 al 26 de abril de 2026 en el sitio especial nacional del Templo Hung y otras localidades de la provincia. La ceremonia inaugural tendrá lugar a las 20:00 horas del 17 de abril./.

VNA
#Reyes Hung #Phu Tho #turismo
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