Sociedad

Regalos para familias camboyanas en Vinh Long con motivo del Chol Chnam Thmay

Durante el Año Nuevo tradicional Chol Chnam Thmay 2026, autoridades de Vinh Long entregan cientos de regalos y paquetes de ayuda a familias jemeres

Cientos de obsequios fueron entregados hoy a familias camboyanas en la provincia survietnamita de Vinh Long (Fuente: VNA)
Cientos de obsequios fueron entregados hoy a familias camboyanas en la provincia survietnamita de Vinh Long (Fuente: VNA)

Vinh Long, Vietnam (VNA) – Cientos de obsequios fueron entregados hoy a familias camboyanas en la provincia survietnamita de Vinh Long, con motivo del Año Nuevo tradicional Chol Chnam Thmay 2026, como parte de los esfuerzos para apoyar a las comunidades vulnerables.

La delegación de diputados de Vinh Long ante la Asamblea Nacional, en coordinación con varias organizaciones, distribuyó 600 regalos en 11 comunas, incluyendo 100 en la comuna de Tap Son y 50 en cada una de las restantes. Este programa, valorado en un total de 300 millones de dongs (aproximadamente 11.300 dólares estadounidenses), fue financiado por la sucursal de Agribank en Vinh Long.

En esta ocasión, los representantes transmitieron sus mejores deseos a los residentes y los animaron a fortalecer la solidaridad, impulsar la producción y contribuir al desarrollo local.

La provincia de Vinh Long cuenta con casi 3,4 millones de habitantes, de los cuales más del 10% son jemeres. El tradicional Año Nuevo Chol Chnam Thmay se celebrará este año durante tres días, del 14 al 16 de abril de 2026.

Además de la entrega de regalos, las autoridades locales han puesto en marcha diversas iniciativas para mejorar las condiciones de vida de las comunidades jemeres. Se han distribuido cerca de 5.000 paquetes adicionales, cada uno valorado en 500.000 VND, a familias desfavorecidas a través del Fondo "Para los Pobres" y contribuciones sociales, bajo la coordinación del Comité Provincial del Frente de la Patria de Vietnam.

También se han organizado actividades culturales, artísticas y deportivas que ponen en valor las tradiciones jemeres. Asimismo, se han impulsado esfuerzos para promover la aplicación de la ciencia y la tecnología en la producción, contribuyendo así a mejorar el nivel de vida y a garantizar un Año Nuevo seguro, cálido y festivo./.

VNA
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