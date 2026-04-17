Tribunal de Ciudad Ho Chi Minh abre juicio por escándalo de préstamos en Agribank

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh abrió hoy el juicio en primera instancia contra Nguyen The Binh y varios coacusados por violaciones en la concesión de créditos que provocaron pérdidas al presupuesto estatal superiores a unos 38,4 millones de USD.



Según la acusación de la Fiscalía Popular municipal, el caso se remonta a actividades ocurridas entre 2007 y 2010 en una sucursal del banco de agricultura Agribank en esta urbe sureña. Los implicados habrían aprovechado sus cargos y lagunas en los procesos de evaluación y aprobación para legalizar solicitudes de préstamo, inflar el valor de las garantías y autorizar desembolsos en contravención de la normativa vigente.



Nguyen The Binh, quien se desempeñaba como director general interino de Agribank, está acusado de abusar de su autoridad al ordenar a subordinados conceder préstamos irregulares, permitiendo que empresas que no cumplían los requisitos accedieran a financiación.



Otros acusados enfrentan cargos por facilitar el esquema o por no realizar una adecuada evaluación y supervisión de los créditos.



La investigación determinó que numerosos expedientes crediticios estaban incompletos o contenían información inexacta, mientras que algunos activos dados en garantía carecían de validez legal, pese a haber sido aceptados y sobrevalorados significativamente. Como consecuencia, los préstamos se volvieron de alto riesgo y en gran medida incobrables, generando pérdida de activos.



Nguyen The Binh se encuentra actualmente prófugo de la justicia. El juicio está previsto que se prolongue hasta el 20 de abril./.

VNA