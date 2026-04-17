Sociedad

Tribunal de Ciudad Ho Chi Minh abre juicio por escándalo de préstamos en Agribank

El Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh abrió hoy el juicio en primera instancia contra Nguyen The Binh y varios coacusados por violaciones en la concesión de créditos que provocaron pérdidas al presupuesto estatal superiores a unos 38,4 millones de USD.

Los acusados en el juicio. (Foto: VNA)
Los acusados en el juicio. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh abrió hoy el juicio en primera instancia contra Nguyen The Binh y varios coacusados por violaciones en la concesión de créditos que provocaron pérdidas al presupuesto estatal superiores a unos 38,4 millones de USD.

Según la acusación de la Fiscalía Popular municipal, el caso se remonta a actividades ocurridas entre 2007 y 2010 en una sucursal del banco de agricultura Agribank en esta urbe sureña. Los implicados habrían aprovechado sus cargos y lagunas en los procesos de evaluación y aprobación para legalizar solicitudes de préstamo, inflar el valor de las garantías y autorizar desembolsos en contravención de la normativa vigente.

Nguyen The Binh, quien se desempeñaba como director general interino de Agribank, está acusado de abusar de su autoridad al ordenar a subordinados conceder préstamos irregulares, permitiendo que empresas que no cumplían los requisitos accedieran a financiación.

Otros acusados enfrentan cargos por facilitar el esquema o por no realizar una adecuada evaluación y supervisión de los créditos.

La investigación determinó que numerosos expedientes crediticios estaban incompletos o contenían información inexacta, mientras que algunos activos dados en garantía carecían de validez legal, pese a haber sido aceptados y sobrevalorados significativamente. Como consecuencia, los préstamos se volvieron de alto riesgo y en gran medida incobrables, generando pérdida de activos.

Nguyen The Binh se encuentra actualmente prófugo de la justicia. El juicio está previsto que se prolongue hasta el 20 de abril./.

VNA
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