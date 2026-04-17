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Hanoi suma 53 autobuses eléctricos y refuerza su plan de transporte urbano sostenible

Hanoi incorporará 53 nuevos autobuses eléctricos a partir del 18 de abril de 2026, elevando la flota de energía limpia al 35.8% del sistema. El plan municipal proyecta alcanzar el 43.6% para finales de año, superando los objetivos oficiales y preparando el terreno para la restricción total de vehículos de combustión en el Anillo 1 a partir de julio de 2026.

Hanoi suma 53 autobuses eléctricos y refuerza su plan de transporte urbano sostenible (Foto: VNA)
Hanoi suma 53 autobuses eléctricos y refuerza su plan de transporte urbano sostenible (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La ciudad de Hanoi incorporará desde el 18 de abril un total de 53 nuevos autobuses eléctricos en las líneas 16, 24 y 29, según informó el Departamento de Construcción.

Las unidades forman parte del proyecto de Fortalecimiento del Transporte Urbano Sostenible para la Línea 3 del metro, con lo que la flota de autobuses eléctricos y de energía limpia alcanza 699 vehículos, equivalentes al 35,8% del sistema subsidiado.

De ese total, 560 son autobuses eléctricos (28,7%) y 139 funcionan con gas natural comprimido (GNC) (7,1%), en el marco del proceso de transición hacia un transporte público más moderno y menos contaminante.

El plan municipal prevé que hasta el 30 de abril se incorporen otros 122 autobuses eléctricos en ocho líneas, elevando la cifra total de vehículos de energía limpia a 821 unidades (682 eléctricos y 139 de GNC), lo que representa el 42,1% de la flota.

Asimismo, para finales de 2026 se contempla la sustitución de 30 autobuses adicionales, con lo que el total ascenderá a 851 vehículos de energía limpia (712 eléctricos y 139 de GNC), equivalente al 43,6%, por encima de los objetivos fijados en el Plan 149 (20–23%). Las autoridades destacan este avance como una muestra del compromiso de la capital con un modelo de transporte público sostenible.

En paralelo, el Centro de Gestión y Operación del Transporte de Hanoi ha propuesto ajustes en la red de autobuses para cumplir la hoja de ruta de transición energética establecida en la Directiva 20/CT-TTg del Primer Ministro y en las regulaciones sobre zonas de bajas emisiones de la ciudad.

Según esta planificación, el 100% de los autobuses en el área del anillo 1 deberán operar con energía limpia desde el 1 de julio de 2026; esta exigencia se ampliará al anillo 2 en 2028 y al anillo 3 a partir de 2030.

La reorganización de la red se ejecutará en tres fases e incluirá mantenimiento de rutas, ajustes operativos y la apertura de nuevas líneas en áreas urbanas, industriales y de alta demanda.

En la primera fase (2026) se prevé la apertura de 12 nuevas rutas; en la segunda (2028), seis; y en la tercera (2030), no se contemplan nuevas aperturas debido a la consolidación del sistema y la transición total de la flota.

Actualmente, la red de autobuses de Hanoi cubre la totalidad de sus 126 comunas y barrios, consolidándose junto al metro como uno de los dos pilares del transporte público urbano. La capital vietnamita impulsa políticas de incentivos, diversificación tarifaria y modernización de la flota con el objetivo de avanzar hacia un sistema de movilidad más limpio y eficiente.

La ampliación de los autobuses eléctricos se enmarca en la estrategia de reducción progresiva de vehículos de combustión fósil en los anillos 1, 2 y 3, conforme a las directrices del Gobierno, como parte del proceso de transición hacia una movilidad urbana sostenible en la capital./.

VNA
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