Sociedad

Vietnam ordena captura de dos individuos por socavar la unidad nacional

Vietnam emitió una orden de captura contra dos individuos acusados de socavar la unidad nacional mediante actividades con cobertura religiosa.

Las órdenes de búsqueda de los dos individuos.
Las órdenes de búsqueda de los dos individuos.

Gia Lai, Vietnam (VNA) - La Agencia de Investigación de Seguridad de la Policía de la provincia vietnamita de Gia Lai ha emitido órdenes de búsqueda y captura contra dos individuos acusados de aprovechar una cobertura religiosa para socavar la política de gran unidad nacional.

Los fugitivos han sido identificados como Di (alias Siu Di, nacido en 1941) y Dinh Yum (alias Dinh Jum, Bă Kôih, nacido en 1963), ambos de la etnia Ba Na y residentes en Gia Lai antes de su huida. Ambos están imputados por el delito de “socavar la política de unidad nacional”, conforme al artículo 116, apartado 1, del Código Penal vietnamita.

El caso, denominado “Rôh y cómplices por socavar la política de unidad nacional”, continúa bajo investigación en la provincia de Gia Lai. En el marco de las diligencias, el 3 de febrero de 2026 se formalizó la imputación contra Di y Dinh Yum, y el 23 de marzo de 2026 se emitieron las órdenes de búsqueda y captura tras confirmarse que ambos habían abandonado sus domicilios en las aldeas de Ar Quat (comuna de Lo Pang) y To Drah (comuna de Bo Ngoong), respectivamente.

Las autoridades han instado a los acusados a entregarse voluntariamente para facilitar el proceso de investigación, enjuiciamiento y juicio, y para poder beneficiarse de las políticas de clemencia previstas por la ley.

Previamente, el 10 de abril, la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) informó que la Policía de Gia Lai había concluido el informe de investigación y remitido el expediente a las autoridades competentes, proponiendo el procesamiento de cuatro implicados en el caso, entre ellos Roh, Thong, Di y Dinh Yum. Según las autoridades, Di y Dinh Yum se encuentran en el extranjero, por lo que se ha solicitado su enjuiciamiento en ausencia conforme a la normativa vigente.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, desde 2019 ambos habrían mantenido contactos y dirigido a elementos dentro del país con el objetivo de reorganizar actividades encaminadas a la creación de una entidad separada en la región de Tay Nguyen. A partir de 2023, habrían intensificado las labores de propaganda y captación de personas para una organización autodenominada “Bahnar Đêga Kon Kông”, además de recopilar listas de miembros y enviarlas al extranjero para consolidar su estructura.

Las autoridades sostienen que el grupo habría utilizado la cobertura religiosa para difundir propaganda, reclutar seguidores y promover la reactivación de la organización Fulro y de la denominada “Iglesia Evangélica Đêga”, lo que habría contribuido a generar divisiones en la unidad nacional./.

VNA
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