Sociedad

Hanoi lanza campaña de recaudación de fondo por el mar de Vietnam

El Comité del Frente de la Patria de Vietnam (FPV) en Hanoi lanzó hoy la campaña de recaudación para el Fondo “Por el mar y las islas de Vietnam”, una iniciativa que refleja la solidaridad y la responsabilidad constantes de la capital hacia las fuerzas que salvaguardan la soberanía marítima del país.

Hanoi lanza campaña de recaudación de fondo por el mar de Vietnam. Foto: hanoimoi
Hanoi lanza campaña de recaudación de fondo por el mar de Vietnam. Foto: hanoimoi

Hanoi (VNA)- El Comité del Frente de la Patria de Vietnam (FPV) en Hanoi lanzó hoy la campaña de recaudación para el Fondo “Por el mar y las islas de Vietnam”, una iniciativa que refleja la solidaridad y la responsabilidad constantes de la capital hacia las fuerzas que salvaguardan la soberanía marítima del país.

Durante el acto, la presidenta del Comité del FPV en Hanoi, Bui Huyen Mai, destacó que, en los últimos años, la ciudad ha mantenido su tradición de “apoyar a la nación” mediante una amplia gama de actividades significativas dirigidas al mar y las islas del país.

Indicó que estos esfuerzos han incluido campañas de sensibilización pública, movilizaciones y visitas de delegaciones para alentar y apoyar al personal militar y a los residentes destinados en las islas.

Desde 2016, el Comité del Partido, la administración y el pueblo de Hanoi han contribuido con más de 16,3 millones de dólares al fondo, incluyendo más de 2,9 millones de dólares recaudados solo en 2025.

Este importante recurso ha permitido la implementación de numerosos proyectos prácticos y a largo plazo, y ha brindado apoyo a soldados y civiles en zonas marítimas de primera línea, reforzando la confianza y la motivación para cumplir la misión de defender la soberanía nacional.

Según el Plan No. 56-KH/TU, emitido el 8 de abril, Hanoi organizará una delegación de 85 representantes para visitar y alentar a los soldados y residentes del archipiélago de Truong Sa (Spratly) y al personal destinado en la plataforma marítima DK1 entre finales de abril y principios de mayo.

En la ceremonia de lanzamiento, 115 organizaciones, colectivos e individuos se comprometieron a donar más de 1,07 millones de dólares al fondo. La campaña de 2026 se implementa en toda la ciudad, con recepción de contribuciones hasta el 31 de mayo, y se espera que tenga una amplia repercusión tanto a nivel nacional como entre las comunidades vietnamitas en el extranjero./.

VNA
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