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Provincia de Gia Lai atrae 190 millones de USD para proyectos de energía renovable

Las autoridades de la provincia vietnamita de Gia Lai aprobaron a los inversores para cuatro proyectos de energía solar y eólica por un valor cercano a 190 millones de dólares.

Provincia de Gia Lai atrae 190 millones de USD para proyectos de energía renovable. Foto ilustrativa: VNA
Provincia de Gia Lai atrae 190 millones de USD para proyectos de energía renovable. Foto ilustrativa: VNA

Gia Lai, Vietnam (VNA) - Las autoridades de la provincia vietnamita de Gia Lai aprobaron a los inversores para cuatro proyectos de energía solar y eólica por un valor cercano a 190 millones de dólares.

Según informó hoy el Comité Popular provincial, el consorcio inversor está integrado por las sociedades anónimas EMI Investment, Nhon Hoa Wind Power No.1 y Nhon Hoa Energy No.2. El grupo desarrollará tres plantas de energía solar denominadas Nhon Hoa 1, Nhon Hoa 1A y Nhon Hoa 2, además del proyecto de energía eólica Nhon Hoa 3.

Las infraestructuras contarán con una capacidad instalada combinada de 230 megavatios (MW). En detalle, las tres plantas solares abarcarán casi 275 hectáreas en la comuna de Ia Le con una capacidad total de 188 MW y se espera que generen unos 345.715 MWh de electricidad anualmente.

Por su parte, el proyecto eólico Nhon Hoa 3 ocupará unas 27,3 hectáreas distribuidas entre las comunas de Ia Le y Chu Puh, con una capacidad instalada de 42 MW para suministrar energía renovable a la red nacional.

Las autoridades provinciales han asignado a los departamentos pertinentes la supervisión de los procedimientos de asignación de tierras, acuerdos de conexión a la red y el cumplimiento de los estándares técnicos bajo el Plan Nacional de Desarrollo Energético VIII. Se prevé que la construcción comience en noviembre de 2026 y que las operaciones inicien en agosto de 2028./.

VNA
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