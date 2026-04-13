Sociedad

Programa fortalece solidaridad con la comunidad Khmer en ciudad vietnamita

Una serie de actividades, celebradas con motivo del Chol Chnam Thmay 2026, han contribuido a fortalecer la solidaridad y mejorar las condiciones de vida de la comunidad étnica Khmer en la ciudad vietnamita de Can Tho.

Programa fortalece solidaridad con la comunidad Khmer en ciudad vietnamita (Foto: VNA)
Programa fortalece solidaridad con la comunidad Khmer en ciudad vietnamita (Foto: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA) – Una serie de actividades, celebradas con motivo del Chol Chnam Thmay 2026, han contribuido a fortalecer la solidaridad y mejorar las condiciones de vida de la comunidad étnica Khmer en la ciudad vietnamita de Can Tho.

El programa fue evaluado en una ceremonia celebrada el 12 de abril en la pagoda Tum Nup, en la comuna de An Ninh.

En el acto, el vicepresidente del Comité Popular municipal, Nguyen Van Khoi, destacó que la iniciativa refleja el compromiso del sistema político con el bienestar material y espiritual de la población Khmer.

Subrayó que, además de su significado cultural, el programa traduce en acciones concretas las políticas sobre asuntos étnicos y religiosos, contribuyendo a mejorar los medios de vida y a estrechar los lazos entre las fuerzas armadas y la población.

Las autoridades instaron a continuar implementando eficazmente dichas políticas, integrando el programa con el desarrollo rural, la construcción de zonas urbanas civilizadas y los programas nacionales, así como con la preservación y promoción de los valores culturales vinculados al turismo, junto con la formación profesional y la educación para garantizar medios de vida sostenibles.

Según el coronel Nguyen Van Cam, subjefe político del Mando Militar municipal, el programa movilizó más de 680.000 dólares. Entre los proyectos destacados figuran la instalación de 140 farolas solares, la construcción de tres puentes rurales y la mejora de más de 60 kilómetros de carreteras en varias localidades, lo que ha contribuido a mejorar la infraestructura y reforzar la cohesión entre militares y civiles.

El bienestar social fue uno de los ejes principales, con la construcción de 238 viviendas de “gran solidaridad” para familias en situación vulnerable. Asimismo, se entregaron 120 lotes de regalos a pagodas budistas theravada y 950 a familias beneficiarias de políticas sociales, además de ofrecer exámenes médicos y medicamentos gratuitos a 1.200 personas.

El apoyo educativo también ocupó un lugar prioritario, con la entrega de 360 becas y 500 bicicletas a estudiantes de este grupo étnico con buen rendimiento académico pese a las dificultades, contribuyendo a que disfruten de un Año Nuevo tradicional más pleno.

Las actividades festivas, como carreras simbólicas de embarcaciones 'ngo' en tierra, concursos de elaboración de pasteles tradicionales y espectáculos culturales, aportaron un ambiente animado y pusieron en valor la identidad cultural de esta minoría.

En la ocasión, también se entregaron nuevas viviendas, obsequios, televisores para escuelas y otros apoyos educativos, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida y el acceso a la educación.

El programa reafirma la atención de las autoridades y las fuerzas armadas hacia la comunidad Khmer, al tiempo que contribuye a fortalecer la unidad nacional e impulsar el desarrollo socioeconómico en las zonas de minorías étnicas./.

VNA
#Can Tho #comunidad Khmer #Chol Chnam Thmay 2026 #minorías étnicas Vietnam #desarrollo rural #pagodas Theravada #infraestructura #solidaridad nacional Can Tho
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Celebraciones del Año Nuevo del pueblo Khmer en la pagoda Sro Lon (barrio My Xuyen, ciudad de Can Tho). (Fuente: VNA)

Premier vietnamita felicita a comunidad khmer por fiesta tradicional Chol Chnam Thmay

Vietnam es una nación unificada integrada por 54 grupos étnicos, entre los cuales la comunidad khmer, con su singular patrimonio cultural, constituye una parte inseparable, afirmó el primer ministro Le Minh Hung en una carta enviada hoy al pueblo khmer, a los funcionarios y a los monjes budistas con motivo de su tradicional festividad de Año Nuevo, el Chol Chnam Thmay.

Comunidad Khmer de Vietnam celebra con alegría fiesta Chol Chnam Thmay

Comunidad Khmer de Vietnam celebra con alegría fiesta Chol Chnam Thmay

En 2025, el Chol Chnam Thmay, la tradicional fiesta de Año Nuevo del pueblo Khmer de Vietnam, se celebra del 14 al 16 de abril del calendario gregoriano. Durante esos días festivos, los Khmeres se reúnen con familiares y vecinos en sus aldeas para participar en diversas y vibrantes actividades culturales y espirituales. Estas tradiciones desempeñan un papel importante en la preservación y promoción del patrimonio único de este grupo étnico minoritario.

Ver más

Ofrecen inciensos a los restos de los soldados caídos. (Fuente: VNA)

Hallan restos de soldados en antigua base militar

El equipo encargado de búsqueda y recolección de los restos de los soldados caídos en la guerra del Cuerpo 34 del Ejército Popular de Vietnam logró de detectar y recoger un total de 12 restos de mártires en la aldea de Doch1, comuna de Ia Ly, provincia de Gia Lai.

Colaboradores sociales apoyan al menor en sus estudios y actividades diarias en el refugio del modelo Bo Cong Anh, en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Vietnam aprueba programa nacional contra violencia de género

La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, firmó la Decisión número 625/QD-TTg que pone en marcha el Programa de prevención y respuesta a la violencia de género para el período 2026-2030, una iniciativa estratégica que busca reducir este flagelo en todo el territorio nacional mediante el fortalecimiento de la educación, el cambio de comportamientos y la expansión de servicios de apoyo centrados en las víctimas.

Barcos anclados en el puerto pesquero de Vam Lang, comuna de Gia Thuan, provincia de Dong Thap. (Foto: VNA)

Provincia survietnamita de Dong Thap endurece control pesquero

La provincia survietnamita de Dong Thap combate enérgicamente la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) con medidas para reforzar la gestión de los buques, controlar los volúmenes de captura y aumentar la transparencia en la cadena de explotación, con el objetivo de sentar gradualmente las bases para una industria pesquera más responsable y sostenible.