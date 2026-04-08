Reconocen capacidad de Vietnam para proteger la salud humana, animal y ambiental

Hanoi (VNA) - En la Cumbre Una Salud (One Health Summit), en curso en Lyon (Francia), los expertos internacionales evaluaron que Vietnam constituye uno de los países líderes en la implementación de un enfoque intersectorial para controlar las enfermedades y proteger la salud humana, animal y ambiental.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias, Flavie Goutard, Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo Agrícola (CIRAD) de Francia, informó que Vietnam ha desarrollado desde hace más de 15 años una plataforma interministerial denominada “One Health Partnership”, surgida a raíz de la crisis de la gripe aviar.



Esta plataforma reúne a distintos ministerios para abordar temas como enfermedades emergentes, resistencia a los antibióticos, enfermedades zoonóticas, seguridad alimentaria y cuestiones relacionadas con la fauna silvestre y el medio ambiente.



Según Goutard, lo destacable del modelo vietnamita es la amplia participación de múltiples actores, desde organismos gubernamentales y centros de investigación hasta organizaciones internacionales. Consideró que se trata de una plataforma “notable y bastante única”, que podría servir de modelo para otros países.



Flavie Goutard señaló que el enfoque “Una Salud” (One Health) es un método intersectorial destinado a mejorar simultáneamente la salud humana, animal, vegetal y ambiental. Este enfoque se basa en la idea de que la salud humana está estrechamente vinculada al ecosistema que la rodea, por lo que requiere la participación coordinada de diversos sectores como la salud pública, la veterinaria, el medio ambiente y las autoridades gubernamentales.



Aunque no es un concepto nuevo, “One Health” ha cobrado mayor relevancia tras la pandemia de la COVID-19, que evidenció claramente el riesgo de transmisión de enfermedades de animales a humanos. Por ello, reforzar la cooperación entre sectores y niveles de gestión es clave para prevenir futuras pandemias.



Sin embargo, Flavie Goutard subrayó que Vietnam aún necesita mejorar la eficacia en la implementación, especialmente en lo que respecta a los recursos financieros. En un contexto económico todavía difícil, el país indochino debe adoptar un enfoque proactivo para desarrollar mecanismos de financiación interna, en lugar de depender principalmente de organizaciones internacionales o donantes para el desarrollo.



En la misma línea, Nguyen Viet Hung, director de ILRI en Vietnam, afirmó que el país es uno de los líderes en la aplicación del enfoque “Una Salud”, gracias a un mecanismo de coordinación estructurado y eficaz a través de la asociación nacional “Una salud”, establecida desde principios de la década de 2000.

Nguyen Viet Hung, director de ILRI en Vietnam (Fuente: VNA)

Según él, Vietnam no solo es un receptor, sino también un contribuyente activo de experiencias a iniciativas globales. Asimismo, señaló que en los últimos años se han implementado numerosos proyectos internacionales de investigación en Vietnam en el marco de “Una Salud”, entre ellos la iniciativa de prevención de enfermedades zoonóticas (PREZODE), impulsada por el presidente de Francia.



A partir de la experiencia práctica, Nguyen Viet Hung propuso tres orientaciones principales. En primer lugar, es necesario aumentar la inversión en recursos internos, tanto financieros como humanos, y reforzar el papel proactivo de Vietnam y de los países del Sur en la implementación del enfoque “Una Salud”.



En segundo lugar, este enfoque debe aplicarse a nivel local, donde surgen directamente problemas como la gripe aviar, las enfermedades zoonóticas, la resistencia a los antimicrobianos o la seguridad alimentaria, para garantizar su eficacia en la práctica.



En tercer lugar, es preciso seguir perfeccionando los mecanismos de coordinación, especialmente en ámbitos aún limitados como la salud de la fauna silvestre y la salud ambiental, además de los ya priorizados como la salud animal y, en parte, la salud humana.



Según Viet Hung, solo cuando se garantice simultáneamente una buena coordinación, recursos suficientes y una implementación eficaz a nivel de base, el enfoque “Una Salud” podrá convertirse realmente en un modelo operativo ampliamente aplicado en la sociedad, contribuyendo a prevenir riesgos de futuras epidemias y a proteger de forma sostenible la salud humana, animal y ambiental./.