Sociedad

Hallan restos de soldados en antigua base militar

El equipo encargado de búsqueda y recolección de los restos de los soldados caídos en la guerra del Cuerpo 34 del Ejército Popular de Vietnam logró de detectar y recoger un total de 12 restos de mártires en la aldea de Doch1, comuna de Ia Ly, provincia de Gia Lai.

Ofrecen inciensos a los restos de los soldados caídos. (Fuente: VNA)
Ofrecen inciensos a los restos de los soldados caídos. (Fuente: VNA)

Gia Lai, Vietnam (VNA) El equipo encargado de búsqueda y recolección de los restos de los soldados caídos en la guerra del Cuerpo 34 del Ejército Popular de Vietnam logró de detectar y recoger un total de 12 restos de mártires en la aldea de Doch1, comuna de Ia Ly, provincia de Gia Lai.

Inmediatamente después de recibir la información sobre vestigios relacionados con los soldados en una cueva en la zona montañosa de Chu Pa, el mencionado equipo desplegó rápidamente sus fuerzas y como resultado, los especialistas descubrieron cuatro restos el 6 de abril; tres en el día 7 y cinco en el 8.

Luego de ampliar las actividades, la unidad ha continuado registrando la víspera hallazgos adicionales relacionados.

Según los documentos, esta zona fue en su día la base operativa de unidades pertenecientes a los regimientos 609, 66, 24 y 320 y los organismos logísticos del Frente de Tay Nguyen (Altiplanicie Occidental) (B3) durante el período 1966-1969.

Entre 2020 y 2025, la menciona entidad buscó y recuperó los restos de 46 soldados caídos en la zona montañosa de Chu Pa.

En los próximos tiempos, el Cuerpo 34 coordinará con las unidades funcionales de la provincia de Gia Lai para organizar el acto conmemorativo y del entierro de los 12 restos, de acuerdo con las regulaciones.

La actividad forma parte de la “Campaña de 500 días y noches” de acelerar los esfuerzos para buscar, recolectar e identificar los restos de los mártires, en saludo al 80 aniversario del Día de Inválidos de Guerra y Mártires (27 de julio)./.

VNA
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