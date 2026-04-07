Policía de Hanoi advierte sobre el aumento de ciberdelincuencia transnacional con implicación de extranjeros

Hanoi (VNA) – El Departamento de Seguridad Pública de Hanoi advierte de un repunte de los delitos de alta tecnología cometidos por ciudadanos extranjeros, quienes están trasladando sus operaciones a Vietnam tras el endurecimiento de las medidas en varios países del sudeste asiático, en particular Camboya.



Según informó un representante del organismo en una rueda de prensa celebrada el 6 de abril, estos grupos organizan fraudes transnacionales y apuestas en línea mediante métodos cada vez más sofisticados y con estructuras bien articuladas.



Entre el 15 de diciembre y el 14 de marzo, las autoridades detectaron tres casos que involucraron a 58 sospechosos extranjeros relacionados con fraude, organización de apuestas y entrada ilegal en el país.



Un aspecto destacado es que estas redes suelen ser dirigidas a distancia por cabecillas extranjeros, en coordinación con cómplices vietnamitas que alquilan apartamentos y edificios residenciales de alta gama para establecer sus bases de operaciones.



Posteriormente, los grupos instalan sistemas informáticos, dispositivos SIM y teléfonos móviles para desarrollar sus actividades delictivas en el ciberespacio.

El sospechoso presta declaración en la comisaría. Foto: VNA



Para encubrir sus acciones, crean supuestas “empresas de valores internacionales” como fachada, dividen sus estructuras en células más pequeñas y cambian con frecuencia de ubicación para evitar ser detectados.



Sus principales objetivos son víctimas en el extranjero, ya que evitan estafar a ciudadanos vietnamitas con el fin de reducir el riesgo de persecución penal dentro del país.



Ante esta situación, el Departamento de Seguridad Pública de Hanoi ha instado a la población, especialmente a los propietarios que alquilan inmuebles a extranjeros, a reforzar la vigilancia y notificar de inmediato a las autoridades cualquier indicio o persona sospechosa, conforme a la normativa vigente./.