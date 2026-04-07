Sociedad

Policía de Hanoi advierte sobre el aumento de ciberdelincuencia transnacional con implicación de extranjeros

Autoridades de Hanoi advierten de un repunte de delitos de alta tecnología cometidos por extranjeros, incluyendo fraudes y apuestas en línea con estructuras transnacionales.

El Departamento de Seguridad Pública de Hanoi advierte de un repunte de los delitos de alta tecnología cometidos por ciudadanos extranjeros (Fuente: VNA)
El Departamento de Seguridad Pública de Hanoi advierte de un repunte de los delitos de alta tecnología cometidos por ciudadanos extranjeros (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El Departamento de Seguridad Pública de Hanoi advierte de un repunte de los delitos de alta tecnología cometidos por ciudadanos extranjeros, quienes están trasladando sus operaciones a Vietnam tras el endurecimiento de las medidas en varios países del sudeste asiático, en particular Camboya.

Según informó un representante del organismo en una rueda de prensa celebrada el 6 de abril, estos grupos organizan fraudes transnacionales y apuestas en línea mediante métodos cada vez más sofisticados y con estructuras bien articuladas.

Entre el 15 de diciembre y el 14 de marzo, las autoridades detectaron tres casos que involucraron a 58 sospechosos extranjeros relacionados con fraude, organización de apuestas y entrada ilegal en el país.

Un aspecto destacado es que estas redes suelen ser dirigidas a distancia por cabecillas extranjeros, en coordinación con cómplices vietnamitas que alquilan apartamentos y edificios residenciales de alta gama para establecer sus bases de operaciones.

Posteriormente, los grupos instalan sistemas informáticos, dispositivos SIM y teléfonos móviles para desarrollar sus actividades delictivas en el ciberespacio.

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El sospechoso presta declaración en la comisaría. Foto: VNA


Para encubrir sus acciones, crean supuestas “empresas de valores internacionales” como fachada, dividen sus estructuras en células más pequeñas y cambian con frecuencia de ubicación para evitar ser detectados.

Sus principales objetivos son víctimas en el extranjero, ya que evitan estafar a ciudadanos vietnamitas con el fin de reducir el riesgo de persecución penal dentro del país.

Ante esta situación, el Departamento de Seguridad Pública de Hanoi ha instado a la población, especialmente a los propietarios que alquilan inmuebles a extranjeros, a reforzar la vigilancia y notificar de inmediato a las autoridades cualquier indicio o persona sospechosa, conforme a la normativa vigente./.

VNA
#delitos tecnológicos #fraude en línea #crimen transnacional
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