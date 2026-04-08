Primer ministro ordena una respuesta rápida al mortal accidente de autobús en provincia de Lam Dong

Hanoi (VNA) – El Primer Ministro de Vietnam emitió una directiva ordenando una respuesta rápida y una investigación exhaustiva sobre un accidente de autobús que dejó cuatro muertos y 12 heridos en la provincia central de Lam Dong el 6 de abril.



Según el Despacho No. 29/CD-TTg del Primer Ministro, el accidente ocurrió a las 15:30 horas del 6 de abril en el kilómetro 16+300 de la carretera provincial DT.715, en la aldea Hong Lam, comuna Hoa Thang.



Tras recibir el informe, el Jefe del Gobierno expresó sus condolencias a los heridos y a las familias de los fallecidos. Instruyó a las autoridades locales y a las fuerzas de emergencia a responder de inmediato, brindar atención médica a los heridos y gestionar las consecuencias del accidente.



Encomendó a las autoridades locales y al sector sanitario garantizar la mejor atención médica posible y apoyo a las víctimas, así como organizar visitas y asistencia para las familias afectadas.



También se solicitó a las autoridades locales que colaboren con los organismos pertinentes para identificar las causas, tanto directas como indirectas, del accidente e implementar de inmediato medidas correctivas.



Las autoridades deberán revisar el cumplimiento de las normativas que rigen el transporte por carretera, incluidos los estándares de seguridad de los vehículos, las horas de trabajo de los conductores y la aplicación de las normas de tráfico. Cualquier infracción detectada deberá ser sancionada estrictamente conforme a la ley.



Se pidió al Ministro de Seguridad Pública que instruya a las unidades policiales a acelerar la investigación, esclarecer las responsabilidades de las organizaciones e individuos implicados, intensificar las patrullas viales y examinar el funcionamiento del sistema de monitoreo de vehículos.



Mientras tanto, se solicitó al Ministerio de Construcción revisar y mejorar la circulación en autopistas y carreteras nacionales, especialmente aquellas gestionadas por autoridades locales, y reforzar los sistemas de advertencia en rutas peligrosas como zonas montañosas y pasos empinados. Se instó a las localidades de todo el país a inspeccionar la infraestructura vial y mejorar las condiciones de seguridad en las rutas bajo su gestión.



El Primer Ministro también llamó a las autoridades provinciales y municipales a intensificar las campañas de concienciación pública y aplicar estrictamente las medidas de seguridad vial, con el objetivo de reducir los accidentes de tráfico y garantizar la seguridad de la vida y los bienes de la población.



El Comité Nacional de Seguridad Vial fue encargado de supervisar la implementación de la directiva por parte de los ministerios y las localidades, e informar al Primer Ministro cuando sea necesario./.

VNA