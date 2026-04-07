Vietnam identifica la IA como palanca para reestructuración de la educación y formación

Hanoi (VNA) - En medio de una acelerada transformación digital, la inteligencia artificial (IA) está impulsando un cambio profundo en la educación de Vietnam, al pasar de ser una herramienta de apoyo a convertirse en motor clave de la reestructuración del sistema educativo.

De acuerdo con la Resolución 71‑NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista, la aplicación masiva de tecnologías digitales y de IA busca construir un ecosistema flexible y adaptado a la era digital.

Nguyen Son Hai, subdirector del Departamento de Ciencia, Tecnología e Información del Ministerio de Educación y Formación, señaló que la transformación digital ha logrado avances importantes, como la enseñanza en línea, la creación de bases de datos sectoriales y la implementación de sistemas nacionales de inscripción. Sin embargo, con el desarrollo de la IA, la educación está transitando de la “digitalización” hacia una reestructuración integral.

En la gestión, el desarrollo de plataformas unificadas y bases de datos completas y compartidas permite pasar de modelos manuales a una gestión basada en datos, mejorando la toma de decisiones. En la enseñanza, la IA facilita el análisis de capacidades de los estudiantes y la personalización de itinerarios de aprendizaje, contribuyendo a mejorar la calidad y garantizar la equidad en el acceso a la educación.

No obstante, el uso de la IA también plantea desafíos en materia de gestión e integridad académica. El Ministerio de Educación y Formación promueve un enfoque equilibrado, sin prohibiciones extremas ni descontrol, mediante la creación de marcos regulatorios que garanticen un uso seguro y eficaz. Actualmente, se están elaborando estrategias y normativas sobre gestión de riesgos y estándares académicos en la aplicación de la IA.

Foto ilustrada (Fuente: VNA)

Para garantizar la igualdad en el acceso a la educación digital, el sector educativo impulsa soluciones integrales, incluyendo el desarrollo de competencias digitales y en IA, la construcción de plataformas y datos compartidos, y el fortalecimiento de infraestructuras. Un programa piloto de educación en IA para estudiantes de nivel general se implementará oficialmente a partir del curso 2026–2027.

Asimismo, las localidades continúan invirtiendo en infraestructura tecnológica y apoyando a los estudiantes, especialmente en zonas desfavorecidas.

En la educación superior, la IA se considera un motor de innovación integral. Instituciones universitarias como la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi están promoviendo reformas en los programas de estudio, los métodos de enseñanza y evaluación, así como el desarrollo de ecosistemas universitarios digitales.

Por su parte, la Academia de Tecnología de Correos y Telecomunicaciones impulsa herramientas para evaluar modelos de IA en vietnamita y el desarrollo de modelos lingüísticos adaptados al contexto nacional, con el objetivo de mejorar su aplicabilidad.

En la Universidad de Economía y Administración de Empresas en la provincia de Thai Nguyen, la investigación se orienta hacia la resolución de problemas prácticos de empresas y localidades, fomentando la participación temprana de estudiantes y la creación de ecosistemas de innovación.

Según expertos, la IA está configurando progresivamente un modelo educativo inteligente, personalizado y vinculado a las necesidades sociales. La combinación de políticas adecuadas y la innovación institucional será clave para construir un sistema educativo moderno, eficiente y equitativo./.

Nguyễn Ngọc Tùng