Sociedad

Medios de comunicación globales enfrentan doble presión de crisis y transformación por la IA

La Conferencia Mundial de Periodistas 2026 analiza IA, desinformación y el futuro del periodismo global.

Representantes de medios de comunicación de diversos países asisten a la Conferencia Mundial de Periodistas 2026. (Foto: VNA)
Representantes de medios de comunicación de diversos países asisten a la Conferencia Mundial de Periodistas 2026. (Foto: VNA)

Seúl (VNA) – La Conferencia Mundial de Periodistas 2026, que reúne a reporteros de 30 países, se celebra en Corea del Sur del 30 de marzo al 2 de abril.

Organizada anualmente por la Asociación de Periodistas de Corea del Sur, la conferencia ofrece una plataforma global para examinar los desafíos estructurales que enfrenta el periodismo en un contexto de cambios acelerados. Vietnam está representado por importantes medios, incluida la Agencia Vietnamita de Noticias, así como los periódicos Nhan Dan (Pueblo) y Tuoi Tre (Juventud).

Bajo los temas “Democracia y periodismo en una encrucijada: el papel de los medios en tiempos de crisis” e “IA en la sala de redacción: de la práctica a las próximas fases”, el evento pone de relieve el futuro del periodismo y los dilemas éticos que surgen a medida que la inteligencia artificial transforma el panorama mediático.

En la apertura, Park Jong Hyun, presidente de la Asociación de Periodistas de Corea del Sur, advirtió sobre la creciente inestabilidad global, citando los conflictos en curso junto con la proliferación de la desinformación y los contenidos de odio. Subrayó la creciente importancia de una información precisa y objetiva, señalando que el periodismo no solo refleja la realidad, sino que también desempeña un papel vital en el mantenimiento de la confianza y la esperanza públicas.

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Park Jong Hyun, presidente de la Asociación de Periodistas de Corea del Sur, interviene en la cita (Foto: VNA)

Añadió que, en un contexto de desafíos crecientes, los organizadores esperan que la conferencia ofrezca un espacio para que periodistas de todo el mundo reevalúen el papel de los medios en la orientación de las sociedades a través de las crisis, al tiempo que identifican nuevas direcciones para la evolución de las redacciones en la era de la IA.

Los debates se han centrado en la integración de la IA en las redacciones, la protección de la verdad y el mantenimiento de la confianza pública.

Los participantes coincidieron en general en que, si bien la IA puede aumentar la productividad, también plantea preocupaciones sobre la integridad y la credibilidad de los contenidos, situando a las organizaciones de noticias en un punto de inflexión crítico.

El programa también incluye visitas de campo a Paju, Incheon, Suwon y Siheung, ofreciendo una comprensión cultural más profunda y fomentando conexiones más sólidas dentro de la comunidad mediática global./.

VNA
#Conferencia Mundial de Periodistas #periodismo global #inteligencia artificial
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