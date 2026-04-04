Economía

Vietnam impulsa nuevos motores de crecimiento

Vietnam refuerza motores tradicionales y apuesta por innovación, IA y economía digital, con meta de crecimiento del 10% y estabilidad macroeconómica.

Panorama de la rueda de prensa (Foto: VNA)
Panorama de la rueda de prensa (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Vietnam apuesta por renovar los motores de crecimiento tradicionales e impulsar con fuerza aquellos nuevos impulsores como la ciencia y tecnología, la innovación, la economía digital, la inteligencia artificial, la infraestructura de datos y la cobertura 5G, informó hoy el ministro y jefe de la Oficina gubernamental, Tran Van Son.

Al presidir una rueda de prensa para informar sobre los contenidos discutidos en la reunión ordinaria del Gobierno correspondiente a marzo y la teleconferencia entre el Gobierno y las localidades, Van Son dijo que el primer ministro Pham Minh Chinh solicitó a los ministerios, sectores y localidades implementar de manera sincronizada las resoluciones del Partido y la Asamblea Nacional, manteniendo firme el objetivo de crecimiento del 10% o superior, vinculado a la estabilidad macroeconómica, el control de la inflación y la garantía de los grandes equilibrios.

En la inversión, subrayó que se aspira a desembolsar el 100% del capital asignado para el año 2026; acelerar el progreso de los proyectos nacionales clave y perfeccionar el Centro Financiero Internacional. Asimismo, se busca estimular la demanda de consumo, desarrollar el comercio electrónico, incentivar los pagos sin efectivo y diversificar los mercados de exportación.

El Gobierno también exige una gestión flexible de las políticas monetaria y fiscal; reducir las tasas de interés de manera razonable para apoyar a las actividades de producción y negocios; orientar el crédito hacia sectores prioritarios y controlar los riesgos. En cuanto a la recaudación presupuestaria, aboga por esfuerzos para alcanzar un incremento del 10%, con un ahorro en gastos corrientes superior al 10%.

Especialmente, resulta vital garantizar la seguridad energética, evitando la escasez de electricidad y combustibles para la producción y la vida cotidiana.

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El ministro y jefe de la Oficina gubernamental, Tran Van Son, interviene en la cita (Foto: VNA)


En la ocasión, Van Son también anunció los resultados socioeconómicos más destacados en lo que va del año: En el primer trimestre, el Producto Interno Bruto (PIB) creció un estimado de 7,83% interanual, superior al mismo período del año anterior. Veintitrés de las 34 localidades del país registraron un crecimiento del Producto Interno Bruto Regional de al menos 8%, incluidas cuatro con crecimiento de dos dígitos (Ha Tinh, Ninh Binh, Hai Phong y Hung Yen).

La macroeconomía se mantuvo en gran medida estable, con la inflación bajo control y los principales equilibrios económicos garantizados. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los primeros tres meses aumentó un 3,51% respecto al mismo período del año anterior, por debajo del objetivo anual de alrededor del 4,5%.

Mientras tanto, los ingresos del presupuesto estatal en los primeros tres meses del año alcanzaron 829,4 billones de VND (casi 31,49 mil millones de dólares), equivalente al 32,8% del objetivo anual y un aumento interanual del 11,4%.
El volumen del comercio exterior creció un 23% hasta 249,5 mil millones de dólares. La inversión extranjera directa (IED) registrada alcanzó 15,2 mil millones de dólares, mientras que la IED desembolsada se estimó en 5,4 mil millones de dólares, con incrementos interanuales del 42,9% y 9,1%, respectivamente.

Los ámbitos de ciencia y tecnología, innovación y transformación digital continuaron siendo impulsados con fuerza; mientras que la reforma administrativa, la lucha contra la corrupción y la descentralización de poderes se implementaron de manera sincronizada, contribuyendo a mejorar la eficacia de la gestión estatal./.

VNA
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