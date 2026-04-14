Visita de máximo líder vietnamita a China impulsará el comercio bilateral

Hanoi (VNA) - Se espera que la visita de Estado a China del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, abra nuevas oportunidades e impulse el desarrollo sostenible de las relaciones comerciales bilaterales.



Vecinos de confianza



Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas el 18 de enero de 1950, Vietnam y China han impulsado la cooperación en todos los ámbitos, destacando el comercio como pilar fundamental.



Gracias a su proximidad geográfica, hábitos de consumo similares y una larga tradición comercial, los dos países gozan de importantes ventajas en el comercio bilateral.



En 2025, China se mantuvo como el principal socio comercial de Vietnam. A su vez, Vietnam fue el principal socio comercial de China en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y ocupó el cuarto lugar a nivel mundial, con un comercio bilateral que alcanzó los 256,4 mil millones de USD, un 24,8% más que el año anterior. Solo en los dos primeros meses de 2026, el volumen de comercio alcanzó los 66,7 mil millones de USD, un incremento del 30,2%.



Las principales exportaciones de Vietnam a China incluyen productos agrícolas, mariscos, componentes electrónicos, textiles y prendas de vestir, caucho y petróleo crudo, con una clara ventaja para los productos agrícolas. Por su parte, Vietnam importa maquinaria, equipos industriales, materias primas, bienes de consumo y componentes electrónicos de China, lo que refleja la complementariedad de ambas economías.



Más allá del comercio tradicional, el comercio electrónico se expande rápidamente, consolidándose como un canal vital para que los bienes vietnamitas, especialmente los productos agrícolas, accedan al mercado chino. Al mismo tiempo, la mejora de la infraestructura de transporte y logística contribuye a reducir costos, acelerar la circulación de mercancías e impulsar aún más el comercio bilateral.



Ampliación de la cooperación



En medio del sólido crecimiento de las relaciones económicas y comerciales bilaterales, la apertura de la Oficina de Promoción Comercial de Vietnam en Haikou en la provincia china de Hainan, no solo crea un nuevo centro de facilitación, sino que también concreta las orientaciones de la cooperación bilateral.



Hainan es un dinámico centro económico, comercial y turístico, que sirve de puerta de entrada entre China y el Sudeste Asiático, incluyendo Vietnam. Sin embargo, el comercio entre Vietnam y Hainan alcanzó apenas 1,41 mil millones de USD en 2025, lo que representa una modesta participación del 0,48%, indicando un considerable margen de crecimiento.

Vehículos que transportan mercancías a través del paso fronterizo de Chi Ma en la provincia vietnamita de Lang Son. (Foto: VNA)



Se espera que la puesta en marcha del Puerto de Libre Comercio de Hainan a finales de 2025, junto con políticas institucionales innovadoras, impulse la cooperación económica, comercial y de inversión. Gracias a sus estructuras económicas complementarias y condiciones geográficas favorables, ambas partes se encuentran en una posición privilegiada para ampliar la colaboración, especialmente en logística y transporte marítimo, mejorando así la competitividad y la capacidad exportadora de Vietnam.



El viceministro de Industria y Comercio de Vietnam, Nguyen Sinh Nhat Tan, señaló que en 2024, su cartera y el Gobierno Popular de la provincia de Hainan firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación económica y comercial, sentando las bases para una colaboración más eficaz.



Ambas partes están trabajando actualmente en un plan de cooperación para el período 2026-2028, que abarca el comercio, la industria y sectores afines.



En este contexto, la creación de la Oficina de Promoción Comercial de Vietnam en Haikou desempeña un papel crucial como puente para la promoción del comercio y la inversión. Proporcionará información oficial sobre el mercado, políticas y oportunidades de colaboración, ayudando a las empresas a aprovechar las oportunidades, formular estrategias adecuadas y superar los desafíos de entrada al mercado.

Los dirigentes del Departamento de Comercio de la provincia de Hainan entregan la placa oficial al representante principal de la Oficina de Promoción Comercial de Vietnam en Haikou. Foto: VNA



Para impulsar aún más el comercio bilateral, el Ministerio de Industria y Comercio destacó la necesidad de transitar hacia canales de exportación formales, eliminando gradualmente el comercio fronterizo a pequeña escala y centrándose en productos de alta calidad que cumplan con estándares rigurosos y la demanda cambiante de los consumidores./.