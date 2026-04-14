Máximo dirigente de Vietnam inicia visita de Estado a China

Beijing (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su cónyuge llegaron hoy a esta capital para iniciar una visita de Estado a China del 14 al 17 de abril, en respuesta a la invitación del secretario general del Partido Comunista de China (PCC) y presidente de este país, Xi Jinping, y su cónyuge.



A su llegada al Aeropuerto Internacional de Beijing, la delegación de alto nivel vietnamita fue recibida por Yin Li, miembro del Buró Político y secretario del Comité del Partido en la capital, junto con Liu Haixing, miembro del Comité Central del PCC y jefe del Departamento de Enlace Internacional, así como por los embajadores de ambos países.



Este viaje de carácter histórico marca un nuevo impulso en las relaciones bilaterales en un momento en que ambas naciones atraviesan etapas clave de su desarrollo: Vietnam inicia una nueva era tras el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista, mientras China comienza la implementación de su XV Plan Quinquenal de desarrollo socioeconómico.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su cónyuge llegan a Beijing para iniciar una visita de Estado a China. (Foto: VNA)



La visita representa una oportunidad de gran relevancia para profundizar la conectividad estratégica y elevar el nivel de las relaciones entre los dos Partidos y Estados, reflejando la voluntad de ambas partes de fortalecer la confianza política y la cooperación integral en el actual contexto internacional.



Durante la estancia, los máximos dirigentes de Vietnam y China definirán orientaciones y avances significativos en áreas clave como el comercio, la inversión, el turismo y la cooperación en cadenas de suministro y producción.



Asimismo, se prevé que ambas partes impulsen la colaboración en educación, formación, ciencia y tecnología, con el objetivo de materializar las metas y aspiraciones de desarrollo de cada país./.