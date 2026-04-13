Prensa china destaca el carácter estratégico de la visita del líder partidista de Vietnam

Beijing (VNA)- El Diario del Pueblo, órgano oficial del Partido Comunista de China, subrayó que la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, a China del 14 al 17 de abril pone de relieve el carácter estratégico y la importancia de las relaciones bilaterales.



Según el medio, el dirigente vietnamita anunció su visita apenas dos días después de ser elegido presidente. Previamente, en agosto de 2024, tras asumir el cargo de secretario general, también eligió China como primer destino de su gira internacional. Ambas decisiones evidencian la prioridad otorgada a los vínculos entre los dos países.



En cuanto a las relaciones bilaterales, el periódico recordó que en abril de 2025 el secretario general y presidente de China, Xi Jinping, realizó una exitosa visita de Estado a Vietnam. Tras el XIV Congreso Nacional del PCV, Xi Jinping sostuvo una conversación telefónica con To Lam sobre la orientación para la causa del desarrollo del socialismo y el impulso de las relaciones en la nueva etapa.



Ambas partes mantienen intercambios estratégicos de alto nivel y promueven de forma constante una cooperación integral y mutuamente beneficiosa, reflejando la tradicional amistad de “camaradas y hermanos”.



El artículo subraya que este año marca el inicio del XV Plan Quinquenal de China y la implementación de las resoluciones del XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam. En este contexto, la coordinación entre ministerios, sectores y localidades de ambos países ha contribuido a elevar la cooperación bilateral y a fortalecer la construcción de una comunidad de futuro compartido.



Asimismo, destacó la reciente celebración de la primera reunión ministerial del mecanismo de Diálogo Estratégico “3+3” entre ambos países en los ámbitos de diplomacia, defensa y seguridad pública. Este mecanismo, acordado por los altos dirigentes, constituye una plataforma clave de intercambio estratégico.



En el marco de dicha reunión, los ministros de Relaciones Exteriores sostuvieron un diálogo estratégico, mientras que los titulares de Seguridad Pública celebraron la novena reunión ministerial sobre cooperación en la lucha contra la delincuencia. Posteriormente, los ejércitos de ambos países llevaron a cabo el décimo intercambio amistoso de defensa fronteriza.



Estas actividades, según el medio, envían una señal clara de que ambas naciones trabajan conjuntamente para salvaguardar la seguridad de sus sistemas políticos y promover el desarrollo nacional.



En el ámbito económico, el periódico señaló el inicio de la construcción de la primera fase del proyecto ferroviario de ancho estándar Lao Cai–Hanoi–Hai Phong, destinado a mejorar la conectividad, reducir los costos logísticos y facilitar el comercio transfronterizo.



En cuanto a los intercambios pueblo a pueblo, destacó la participación activa de jóvenes de ambos países en actividades conjuntas orientadas a fortalecer la amistad tradicional y contribuir a la construcción de una comunidad de futuro compartido de importancia estratégica.



Respecto a la cooperación multilateral, el artículo indicó que este año se conmemora el quinto aniversario del establecimiento de la asociación estratégica integral entre China y la ASEAN.



Asimismo, apuntó que ambos países acogerán próximamente importantes eventos como la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y participarán activamente en mecanismos regionales como la cooperación Mekong-Lancang.



Finalmente, el Diario del Pueblo afirmó que la construcción de la comunidad de futuro compartido China-Vietnam está entrando en una nueva etapa./.

VNA