Vínculos Vietnam-China atraviesan una oportunidad histórica de desarrollo, según experto

Beijing (VNA) Las relaciones entre Vietnam y China se encuentran actualmente ante oportunidad histórica de desarrollo, evaluó Shi Zhongjun, secretario general del Centro China-ASEAN (ACC).



Ambos países vecinos socialistas, que comparten una ubicación geográfica con montañas y ríos, y que tienen ideales, creencias e intereses estratégicos comunes, destacó el funcionario en declaraciones a los corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Beijing.



Las aspiraciones compartidas y un futuro común son las características más destacadas de la relación entre Vietnam y China, detalló.



Bajo las orientaciones estratégicas de los altos dirigentes de los dos Partidos y países, el intercambio político bilateral ha alcanzado un nivel sin precedente, señaló.



Al mismo tiempo, reiteró que los líderes de los Partidos y países simebre han mantenido contactos regulares y estrechos, debatiendo así cuestiones, estrategias y orientaciones relativas a los nexos entre ambas naciones, remarcó.



Las dos partes acordaron promover la cooperación estratégica integral bilateral a un nivel superior y más profundo, en consonancia con el principio “seis más”, con el fin de acelerar la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido Vietnam-China de importancia estratégica y promover conjuntamente el desarrollo y el crecimiento de la causa socialista en medio de profundos cambios globales, puntualizó.



Recientemente, celebraron la primera reunión a nivel ministerial del mecanismo de diálogo estratégico "3+3" sobre diplomacia, defensa y seguridad pública, demostrando plenamente el alto nivel y el carácter estratégico de la relación entre los Partidos y países, agregó.



Esto envió una clara señal a nivel internacional de que China y Vietnam están cooperando para salvaguardar la seguridad de sus respectivos sistemas políticos, promoviendo conjuntamente el desarrollo y la revitalización nacionales, y aportando una valiosa estabilidad y energía positiva a un mundo volátil, explicó.



El funcionario también resaltó la cooperación bilateral en diversos campos en los últimos tiempos, sobre todo, el comercio, energías limpias, economía digital, desarrollo verde, intercambio popular y humanitario.



Shi Zhongjun dijo que ambos países se encuentran actualmente en una etapa crucial en la construcción del socialismo, aprovechando los logros ya alcanzados y mirando hacia el futuro.



Por lo tanto, ante un nuevo comienzo histórico, hizo hincapié en que ambas partes deben trabajar juntos para seguir el camino trazado por los líderes de alto rango de los dos Partidos y países, haciendo nuevas contribuciones a la causa del socialismo mundial y al progreso de la humanidad, valoró.



Asimismo, resulta necesario fortalecer la confianza estratégica mutua, mantener el intercambio de delegaciones de alto nivel, compartir experiencias de gobernanza, y encontrar juntos un camino hacia la construcción del Partido y la revitalización nacional, añadió.



También hizo hincapié en la importancia de intensificar la cooperación en materias de comercio, inversión, infraestructura, puertos inteligentes y en campos emergentes como la innovación tecnológica, la economía digital y la inteligencia artificial, entre otros aspectos./.

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