Vietnam y China refuerzan intercambios juveniles para profundizar vínculos bilaterales

Beijing (VNA) – El embajador de Vietnam en China, Pham Thanh Binh, sostuvo hoy en Beijing un encuentro con el primer secretario del Comité Central de la Liga de la Juventud Comunista de China (CYLC), A Dong.



Ambas partes valoraron altamente los logros alcanzados en diversos ámbitos de las relaciones bilaterales, bajo la orientación estratégica de los máximos dirigentes de ambos Partidos y países.



En particular, destacaron los intercambios entre pueblos y los programas enmarcados en la iniciativa “Recorrido de estudio rojo”, lanzada por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y el secretario general del Partido Comunista de China y presidente, Xi Jinping, durante la visita estatal de este último a Vietnam en abril de 2025.



El embajador de Vietnam en China, Pham Thanh Binh, (centro, izquierda) en un encuentro con el primer secretario del Comité Central de la Liga de la Juventud Comunista de China (CYLC), A Dong. (Foto: VNA)



Estas actividades han contribuido a fortalecer la solidaridad, la amistad y los lazos estrechos entre los pueblos de ambos países, consolidar una sólida base social y elevar la conciencia de los jóvenes sobre la tradicional relación de camaradería y hermandad entre Vietnam y China.



El diplomático vietnamita subrayó que, con motivo de la próxima visita estatal del secretario general del Partido y presidente To Lam, el encuentro entre altos dirigentes de ambos países y jóvenes participantes en la novena edición del programa “Recorrido de estudio rojo” en China refleja la especial atención que los líderes de ambos Partidos y Estados conceden a la formación de las nuevas generaciones, con el objetivo de que continúen las tradiciones revolucionarias de sus predecesores.



Añadió que la iniciativa constituye también un importante motor para que los jóvenes de ambos países impulsen una cooperación sustantiva en ámbitos como la ciencia, la tecnología y la innovación, contribuyendo así a los objetivos de desarrollo de cada nación y a la solución conjunta de desafíos comunes.



El embajador expresó su confianza en que las nuevas generaciones continuarán acompañándose y apoyándose mutuamente para materializar las visiones y aspiraciones de desarrollo trazadas por ambos Partidos y Estados.



Por su parte, A Dong afirmó que la Communist Youth League of China está dispuesta a coordinar estrechamente con la Embajada de Vietnam en China y las agencias vietnamitas pertinentes para aprovechar los logros existentes, organizar intercambios amistosos entre jóvenes, investigadores y emprendedores de ambos países, y promover la cooperación práctica en formación, investigación, actividades socioculturales y emprendimiento, tanto en marcos bilaterales como multilaterales.



Estos esfuerzos contribuirán, señaló, a mantener el desarrollo positivo y estable de las relaciones bilaterales.



Ambas partes acordaron continuar fortaleciendo la eficacia de los mecanismos de coordinación entre la Embajada de Vietnam en China y el Comité Central de la CYLC, así como ampliar los intercambios de delegaciones e implementar diversas actividades, especialmente la iniciativa “Recorrido de estudio rojo” en localidades chinas en el próximo período.



Asimismo, se comprometieron a materializar eficazmente los importantes consensos alcanzados por los altos dirigentes de ambos países, generar nuevos avances en los intercambios entre pueblos, profundizar aún más la Asociación de Cooperación Estratégica Integral y promover la construcción de una comunidad Vietnam–China con un futuro compartido de significado estratégico./.