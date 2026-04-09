Política

Experto destaca relevancia de visita del máximo dirigente de Vietnam a China

La próxima visita de Estado a China del secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, del 14 al 17 de abril de 2026, marcará un hito fundamental para orientar las relaciones bilaterales en una nueva etapa de desarrollo.

Profesor Mi Liang, director del Centro de Estudios del Sudeste Asiático de la Universidad de Idiomas Extranjeros de Beijing. (Foto: VNA)
Profesor Mi Liang, director del Centro de Estudios del Sudeste Asiático de la Universidad de Idiomas Extranjeros de Beijing. (Foto: VNA)

Beijing (VNA) - La próxima visita de Estado a China del secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, del 14 al 17 de abril de 2026, marcará un hito fundamental para orientar las relaciones bilaterales en una nueva etapa de desarrollo.

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el profesor Mi Liang, director del Centro de Estudios del Sudeste Asiático de la Universidad de Idiomas Extranjeros de Beijing, destacó que este viaje posee una importancia especial para el futuro de los vínculos entre ambos Partidos y países, al producirse tras la reciente culminación del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y las sesiones anuales de la Asamblea Popular Nacional y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino.

Según el académico chino, se trata de la primera visita de To Lam a la nación vecina en su nueva posición, un contexto propicio para que los máximos dirigentes de los dos países definan los objetivos y tareas prioritarias de la cooperación en el próximo período.

Mi Liang resaltó que el intercambio constante de alto nivel, mantenido con firmeza desde 2024 a través de visitas y conversaciones frecuentes, ha sido la base esencial para consolidar la confianza política y generar el impulso necesario para un crecimiento estable y sustancial de la asociación de cooperación estratégica integral Vietnam-China.

En este sentido, se prevé que el encuentro resulte en nuevos consensos sobre temas de gran envergadura y la posible firma de importantes documentos de colaboración en múltiples sectores.

El experto enfatizó que la relación entre Vietnam y China se sustenta en dos pilares fundamentales: los lazos partidistas y los entre ambos Estados, donde el vínculo entre los dos Partidos Comunistas ejerce el papel orientador.

El mantenimiento de una comunicación estrecha entre sus altos dirigentes no solo fortalece la confianza política mutua, sino que permite a ambas partes intercambiar puntos de vista de manera oportuna, gestionar eficazmente los desafíos y ampliar las áreas de beneficio común, explicó.

Esta interacción personal entre los dirigentes de ambas naciones es, a juicio del profesor Mi Liang, una señal de que la relación binacional cuenta con cimientos sólidos y una trayectoria positiva.

Con respecto a las perspectivas futuras, expresó su confianza en que la estancia de To Lam en China elevará a un nivel superior la cooperación económica, el comercio y los intercambios pueblo a pueblo.

En el marco de la construcción de una comunidad de futuro compartido de importancia estratégica, se espera que la tendencia de desarrollo favorable se mantenga y se expanda, aportando beneficios tangibles para ambas naciones y contribuyendo positivamente a la paz, la estabilidad y el progreso en la región./.

VNA
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