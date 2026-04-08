Impulsan la aplicación de IA en cooperación turística transfronteriza entre Vietnam y China

Guangxi, China (VNA) - El programa de intercambio e investigación titulado “La Inteligencia Artificial (IA) potencia la cooperación turística transfronteriza Vietnam–China” fue inaugurado en la ciudad china de Nanning, con la participación de cerca de 30 funcionarios y representantes de empresas turísticas provenientes de cuatro provincias vietnamitas: Quang Ninh, Lang Son, Cao Bang y Tuyen Quang.



El programa fue organizado la víspera por el Departamento de Cultura y Turismo de la Región Autónoma Zhuang de Guangxi, en coordinación con las autoridades culturales, deportivas y turísticas de las localidades vietnamitas, bajo el tema “Fortalecimiento del intercambio y la cooperación en IA+ turismo transfronterizo”.



Según el plan, durante 14 días, los participantes asistirán a cursos especializados impartidos por expertos en tecnología de IA, académicos en estudios de políticas China–ASEAN y especialistas en turismo. Los contenidos se centran en la aplicación de macrodatos en la formulación de políticas, el desarrollo de productos turísticos transfronterizos y la construcción de una marca turística común.



Dirigentes del Departamento de Cultura y Turismo de Guangxi señalaron que el programa busca crear una plataforma para el intercambio de experiencias en el desarrollo del turismo inteligente, contribuyendo a reforzar la confianza y promover una cooperación sustantiva entre las localidades de ambos países. Las partes aspiran a desarrollar productos turísticos distintivos, mejorar la experiencia de los visitantes y promover el turismo transfronterizo de manera inteligente, conveniente y sostenible.



Por su parte, representantes del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la provincia de Lang Son destacaron que el intercambio de experiencias en la aplicación de la IA permitirá a las localidades vietnamitas diseñar e implementar eficazmente programas de transformación digital acordes con sus condiciones reales; asimismo, expresaron el deseo de intensificar el intercambio de información, la conexión de datos y la coordinación en el desarrollo de productos turísticos inteligentes.



En el marco del programa, los delegados realizarán visitas de estudio a varias localidades de Guangxi como Nanning, Liuzhou, Guilin y Hechi, donde conocerán modelos de turismo inteligente, además de participar en actividades culturales tradicionales y recorrerá sitios vinculados a la amistad entre los dos pueblos, incluido el antiguo lugar de residencia del Presidente Ho Chi Minh en China.



Se considera que esta actividad contribuirá de manera práctica a impulsar la cooperación turística entre las localidades de Vietnam y China, en un contexto en el que la transformación digital y la aplicación de nuevas tecnologías se convierten en tendencias inevitables, abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo del turismo transfronterizo entre ambos países./.

VNA