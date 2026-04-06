Colaboración en defensa refuerza solidaridad entre Vietnam y China

Hanoi (VNA) - El ministro de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, destacó hoy la profunda, sustantiva y eficaz relación con China, reconociendo la importancia de la orientación estratégica de los líderes de ambos partidos y países.

Al recibir al embajador de China, He Wei, y al agregado de Defensa en Vietnam, coronel Jiang Bo, Van Giang resaltó el éxito del primer Diálogo Estratégico “3+3” a nivel ministerial entre Vietnam y China sobre relaciones exteriores, defensa y seguridad pública, celebrado en marzo pasado.

Posteriormente, el X Intercambio de Amistad de Defensa Fronteriza entre Vietnam y China, celebrado en la provincia vietnamita de Quang Ninh y la Región Autónoma Zhuang de Guangxi, contribuyó a fortalecer la solidaridad y la amistad, impulsando al mismo tiempo vínculos de defensa más prácticos y efectivos.

Al elogiar las contribuciones de Jiang durante su mandato en Vietnam, el alto funcionario señaló que, en su cargo, el funcionario colaboró estrechamente con las autoridades vietnamitas, sirviendo eficazmente como enlace entre los dos ministerios de defensa y desempeñando un papel activo en el avance de la diplomacia de defensa. Expresó su confianza en que Jiang continuará contribuyendo a las relaciones bilaterales de defensa en su nuevo cargo.

En esta ocasión, el anfitrión agradeció a He Wei y a Jiang Bo por sus contribuciones a las actividades recientes, en particular la renovación y modernización, en abril de 2025, del cementerio para soldados y expertos chinos que apoyaron la causa revolucionaria de Vietnam.

Mostró su esperanza de que la embajada de China mantenga una estrecha coordinación con el Ministerio de Defensa de Vietnam para profundizar aún más los lazos prácticos de defensa.

Al compartir la misma opinión que el ministro, He Wei aseguró que el Diálogo Estratégico "3+3" fue sumamente exitoso y fundamental para generar mayor confianza política y elevar las relaciones entre China y Vietnam a un nuevo nivel.

Señaló que el Intercambio de Amistad en Defensa Fronteriza Vietnam-China impulsó aún más la cooperación entre los dos ministerios de defensa y la amistad entre los dos pueblos.

El embajador manifestó su deseo de que ambas partes amplíen las actividades futuras, incluyendo la colaboración política, las patrullas navales y costeras conjuntas y los intercambios entre jóvenes oficiales de ambos países./.