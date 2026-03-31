Vietnam–China difunden espíritu de amistad a través del “Viaje Rojo” de la juventud

Beijing (VNA)- El Foro Juvenil China–Vietnam bajo el lema “Heredar el gen rojo” se celebró en la Universidad Normal de Hebei (China), con la participación de representantes de la Liga de la Juventud Comunista de China, autoridades de la ciudad de Shijiazhuang y 150 profesores y estudiantes vietnamitas provenientes de ocho universidades.



El evento constituye una de las actividades centrales del programa “Viaje Rojo de investigación y aprendizaje de la juventud vietnamita en China”, que se desarrolla durante ocho días (del 25 de marzo al 1 de abril).



La iniciativa fue lanzada por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, el presidente Luong Cuong, y el secretario general y presidente de China, Xi Jinping, en abril de 2025, con el objetivo de fortalecer los intercambios y consolidar la amistad tradicional.



Durante su intervención en el foro, el jefe del Departamento Internacional de Enlace, Dong Xia, destacó que las relaciones entre China y Vietnam se sustentan en los principios de “buenos vecinos, buenos amigos y buenos camaradas”, en los que la juventud desempeña un papel clave como heredera y promotora.



Desde su puesta en marcha, el programa ha organizado siete campamentos, atrayendo a más de 1.000 jóvenes que han participado en el estudio de la historia revolucionaria, experiencias prácticas y contribuciones al desarrollo de cada país.



Los participantes coincidieron en que el “gen rojo” no es solo un legado histórico, sino también un sistema de valores basado en ideales, responsabilidad y espíritu de entrega, que debe transmitirse mediante acciones concretas.





Jóvenes de los dos países. (Foto: VNA)

Se espera que los jóvenes de ambos países refuercen su papel en sectores emergentes como la tecnología, la energía y el desarrollo sostenible, contribuyendo así al crecimiento y la estabilidad regional.



El vicealcalde de Shijiazhuang Li Weijun, señaló que la ciudad está intensificando la construcción de un entorno favorable para la juventud, con políticas de apoyo al empleo, el emprendimiento, la educación y la calidad de vida, además de mantener la cooperación con diversas localidades de Vietnam.



Por su parte, el vicerrector de la Universidad de Ciencias Sociales y Humidades – Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh, Luu Van Quyet, subrayó que el programa no solo fomenta el intercambio, sino que también crea un espacio de diálogo entre el pasado y el presente, contribuyendo a reforzar el entendimiento mutuo y la cooperación a largo plazo.



En el marco del foro, estudiantes de ambos países presentaron diversas ponencias centradas en los ideales, la responsabilidad y la innovación.



Representantes vietnamitas afirmaron que el “gen rojo” constituye la base para forjar una sólida identidad política, al tiempo que destacaron la importancia del conocimiento, la capacidad de integración internacional y la adaptabilidad en el contexto actual.



Como parte del programa, se llevaron a cabo múltiples seminarios y diálogos en universidades de Hebei, centrados en temas como la innovación científica y tecnológica y el desarrollo sostenible.



Previamente, la delegación de estudiantes vietnamitas también participó en actividades en Yunnan, incluyendo visitas a sitios históricos vinculados al Presidente Ho Chi Minh, intercambios con estudiantes locales y debates sobre el papel de la juventud en la nueva era.



A través del “Viaje Rojo”, las nuevas generaciones de ambos países no solo profundizan en el conocimiento de la historia, sino que también contribuyen a fortalecer la amistad Vietnam–China, orientándose hacia una cooperación sustantiva y un desarrollo sostenible en el futuro./.